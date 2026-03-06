Últimas Noticias
Liga de Francia: Angers quiere volver a festejar frente a Nantes

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Nantes ante Angers, a disputarse en el Stade de la Beaujoire el sábado 7 de marzo desde las 11:00 horas. El árbitro será Willy Delajod.

Nantes recibirá a Angers, en el marco de la fecha 25 de la Ligue 1, el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 11:00 horas, en el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Angers

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Lille. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de perder contra Mónaco por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 2 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Angers con un marcador de 4-1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (8 PG - 5 PE - 11 PP).

Willy Delajod será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5724183334
2Lens5324172524
3Olympique Lyon4524143713
12Angers29248511-8
17Nantes17244515-19

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Nice: 14 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Nantes y Angers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas
