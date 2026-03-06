Liga de Francia: Toulouse y Olympique de Marsella se miden por la fecha 25

Palpitamos la previa del choque entre Toulouse y Olympique de Marsella. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bastien Dechepy.

Toulouse ejercerá mañana la localía ante Olympique de Marsella, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 25 de la Ligue 1.

Así llegan Toulouse y Olympique de Marsella

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stade Rennes por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella llega con ventaja tras derrotar a Olympique Lyon con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 13.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 7 PP).

Bastien Dechepy es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 4 Olympique de Marsella 43 24 13 4 7 18 11 Toulouse 31 24 8 7 9 5

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Metz: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Lorient: 21 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs PSG: 3 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Auxerre: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Lille: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Mónaco: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Toulouse y Olympique de Marsella, según país