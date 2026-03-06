Liga de Francia: Toulouse y Olympique de Marsella se miden por la fecha 25

Palpitamos la previa del choque entre Toulouse y Olympique de Marsella. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bastien Dechepy.
Toulouse ejercerá mañana la localía ante Olympique de Marsella, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 25 de la Ligue 1.
Así llegan Toulouse y Olympique de Marsella
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stade Rennes por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella llega con ventaja tras derrotar a Olympique Lyon con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 13.
Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 7 PP).
Bastien Dechepy es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|4
|Olympique de Marsella
|43
|24
|13
|4
|7
|18
|11
|Toulouse
|31
|24
|8
|7
|9
|5
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Metz: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Lorient: 21 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs PSG: 3 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Auxerre: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Lille: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Mónaco: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Olympique de Marsella, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas