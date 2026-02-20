Últimas Noticias
Liga MX: Atlas y Atl. de San Luis se encuentran en la fecha 7

Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlas vs Atl. de San Luis. El duelo, a disputarse en el estadio Jalisco mañana, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Fernando Hernández Gómez.

Atlas y Atl. de San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Jalisco. El partido corresponde a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Atlas y Atl. de San Luis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas cayó 1 a 3 ante Pachuca en el Hidalgo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Querétaro. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Atl. de San Luis fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el octavo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Hernández Gómez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1866007
2Cruz Azul1364114
3Pumas UNAM1263306
8Atlas106312-1
11Atl. de San Luis762130

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Querétaro: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs León: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Atlas Atl. de San Luis Liga MX

