Liga MX: Atlas y Atl. de San Luis se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlas vs Atl. de San Luis. El duelo, a disputarse en el estadio Jalisco mañana, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Fernando Hernández Gómez.
Atlas y Atl. de San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Jalisco. El partido corresponde a la fecha 7 del Clausura.
Así llegan Atlas y Atl. de San Luis
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura
Atlas cayó 1 a 3 ante Pachuca en el Hidalgo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura
Atl. de San Luis llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Querétaro. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 8 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Atl. de San Luis fue el ganador por 2 a 0.
El local está en el octavo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 3 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Hernández Gómez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|18
|6
|6
|0
|0
|7
|2
|Cruz Azul
|13
|6
|4
|1
|1
|4
|3
|Pumas UNAM
|12
|6
|3
|3
|0
|6
|8
|Atlas
|10
|6
|3
|1
|2
|-1
|11
|Atl. de San Luis
|7
|6
|2
|1
|3
|0
Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Tijuana: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Querétaro: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs León: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Atl. de San Luis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas