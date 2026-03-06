Liga MX: Atlas y Chivas juegan el clásico Tapatío este sábado

Palpitamos la previa del choque entre Atlas y Chivas. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marco Ortiz Nava.

Atlas ejercerá mañana la localía ante Chivas, desde las 20:05 horas y en el marco de la fecha 10 del Clausura.

Así llegan Atlas y Chivas

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas logró un triunfo por 2-1 ante Tijuana. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 11 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas viene de caer derrotado 0 a 2 ante Toluca FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Chivas quien ganó 4 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (6 PG - 2 PP).

Marco Ortiz Nava es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 4 Pachuca 17 9 5 2 2 4 6 Atlas 16 9 5 1 3 -1

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs León: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs CF Monterrey: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Santos Laguna: 19 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:07 (hora Argentina)

Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pumas UNAM: 5 de abril - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y Chivas, según país