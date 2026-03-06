Liga MX: Cruz Azul juega ante Atl. de San Luis para mantenerse en la punta

En la previa de Cruz Azul vs Atl. de San Luis, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 18:00 horas en el estadio Cuauhtémoc. El árbitro designado será Vicente Reynoso Arce.

Por la fecha 10 del Clausura, Cruz Azul y Atl. de San Luis se enfrentan mañana desde las 18:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Cruz Azul y Atl. de San Luis

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul ganó su último duelo ante Santos Laguna por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis viene de vencer a Mazatlán en casa por 4 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 10 goles y 9 le han convertido.

Hasta el momento, Cruz Azul cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está puntero con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 4 Pachuca 17 9 5 2 2 4 11 Atl. de San Luis 10 9 3 1 5 1

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 21 de marzo - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Club América: 12 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tijuana: 18 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toluca FC: 12 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pumas UNAM: 17 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y Atl. de San Luis, según país