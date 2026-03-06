Liga MX: Por la fecha 10, Querétaro recibirá a Club América

Toda la previa del duelo entre Querétaro y Club América. El partido se jugará en el estadio la Corregidora mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Víctor Cáceres Hernández.

Desde las 18:00 horas, Querétaro y Club América se enfrentan mañana por la fecha 10 del Clausura en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Club América

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro buscará la victoria luego de caer 0 a 4 frente a CF Monterrey. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

A Club América no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante FC Juárez. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 7 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Club América.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Víctor Cáceres Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 9 Club América 11 9 3 2 4 0 17 Querétaro 6 8 1 3 4 -7

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Club América: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toluca FC: 5 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Necaxa: 11 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 12 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toluca FC: 19 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y Club América, según país