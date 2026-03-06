Liga MX: Puebla visita a Pachuca por la fecha 10

La previa del choque de Pachuca ante Puebla, a disputarse en el estadio Hidalgo mañana desde las 20:06 horas. El árbitro será Jesús López Valle.

A partir de las 20:06 horas, Pachuca y Puebla protagonizarán mañana su choque por la fecha 10 del Clausura, en el estadio Hidalgo.

Así llegan Pachuca y Puebla

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca viene de vencer a Necaxa con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla viene de derrotar a Tigres con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 8 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 4 PP).

Jesús López Valle será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 4 Pachuca 17 9 5 2 2 4 10 Puebla 11 9 3 2 4 -3

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cruz Azul: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Santos Laguna: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs CF Monterrey: 18 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Necaxa: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs FC Juárez: 3 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs León: 10 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chivas: 18 de abril - 22:00 (hora Argentina)

