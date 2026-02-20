Liga MX: Santos Laguna busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Toda la previa del duelo entre León y Santos Laguna. El partido se jugará en Nou Camp mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Salvador Pérez Villalobos.

Desde las 20:00 horas, León y Santos Laguna se enfrentan mañana por la fecha 7 del Clausura en Nou Camp.

Así llegan León y Santos Laguna

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a CF Monterrey. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

A Santos Laguna no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Mazatlán. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 16 en contra.

Santos Laguna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Santos Laguna.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Salvador Pérez Villalobos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 16 León 4 6 1 1 4 -4 18 Santos Laguna 1 6 0 1 5 -13

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Necaxa: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tijuana: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Puebla: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario León y Santos Laguna, según país