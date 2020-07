Alexander Callens juega su cuarto año en Estados Unidos. | Fuente: AFP

Alexander Callens cerró una excelente semana. No solo porque su equipo, el New York City, logró avanzar a cuartos de final de la MLS is Back, sino además porque fue elegido en el 11 de la semana de la competición de EE.UU.

El peruano fue titular y jugó los 90 minutos en el partido entre NYC y Toronto, por los octavos de final. El equipo de Ronny Deila venció 3-1 al de Greg Vanney.

La MLS escogió al defensa como parte del equipo de la semana. El equipo lo completaron Thomas Hasal (Vancouver Whitecaps), Mark McKenzie (Philadelphia), Kai Wagner (Philadelphia), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), Moralez (NYC), Osvaldo Alonso (Minnesota United FC), Eduard Atuesta (Los Ángeles FC), Vako (San Jose Earthquakes), Diego Rossi (Los Angeles FC) y Valentín Castellanos (NYC).

Alexander Callens, además, jugó su partido número 100 en la MLS. "Qué feliz me siento. No lo pensaba, solo pensaba en el partido contra Toronto y que ganar era lo más importante. Le agradezco a Dios, a mi familia, amigos y a todo NYC porque por ellos cumplí esta meta y que vengan más partidos", escribió en Instagram.

El sábado, a las 9:30 pm. (hora peruana), el New York City de Callens enfrentará al Portland Timbers de Andy Polo, por los cuartos de final de la MLS is Back.