10/01/2024

Jorge Fossati sobre la elección de jugadores

Si uno está bien, está jugando o activo a full, y nosotros consideramos que es lo que necesitamos, seguro lo elegiremos. No me dijo en la edad, me fijo en la actualidad. Sí veo su pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado. Yo desde afuera no vi nada anormal, falta de compromiso. Lo digo desde lejos. Como no quiero hablar del pasado, una de las pautas fundamentales en nuestro trabajo es primer exigirnos a nosotros mismos. Podemos prometer entrega, honestidad. Si el jugador le tiene amor a la camiseta, no tengo un medidor. Veo su rendimiento y si está el respeto por estos colores, tiene la idea de defender a su país, estará en el plantel. No tenemos a un profesional que enseñe a cómo se le tiene amor a esta camiseta.