Las redes sociales fueron el escenario de la candente pelea entre el periodista argentino Martín Liberman contra el exfutbolista Sergio Ibarra, quien acusó al popular 'Colorado' de subirse al 'coche' de la Selección Peruana cuando en la antesala criticaba a jugadores como Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Recordemos que el experiodista de Fox Sports señaló en Twitter que "la verdad que no están bien. Advíncula está flojo, en la marca está muy mal, y Zambrano duda, por arriba duda, le ganan en el mano a mano".

Ante ello, el 'Checho' Ibarra utilizó el mismo medio para recordarle a Liberman su opinión sobre los jugadores de la bicolor.

“Primero mataste a los jugadores peruanos de Boca y ahora te quieres hacer el bueno, subiéndote al carro, ya quieres chamba por acá seguro, quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter nomas”, señaló el ahora conductor de televisión.

La respuesta de Liberman

Sin embargo, Liberman no tardó mucho en responder y arremetió con todo su arsenal contra Ibarra. Reiteró que los futbolistas mencionados juegan mal en Boca Juniors.

“¡No, señor! Sostengo mis dichos. ¡Los peruanos de Boca en Boca juegan de mal para regular! Jamás cambió mi postura”, expresó el experiodista de Fox Sports.

“No tengo idea quién es. Solo sé que es un grosero, sin ningún conocimiento futbolístico”, agregó el periodista argentino a la hora de responder a uno de sus seguidores en redes sociales.

"Fuera de Perú nadie sabe quién es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. Él me faltó el respeto porque yo dije que los peruanos de Boca son flojos. ¿Quien se cree que es? ¿Que intereses defiende?", culminó.

Fuera de Peru nadie sabe quien es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. El me falto el respeto xq yo dije que los peruanos de Bica son flojos. Quien se cree que es? Que intereses defiende? https://t.co/CiJUTjhODO — Martin Liberman (@libermanmartin) November 19, 2021

Te insultan xq sos un “falso” patriota que no sabe nada de periodismo y “cubre” cosas innegables. Yo solo dije que Zambrano es “flojo” en Boca y te metiste donde nadie te llamó. El soberbio sos vos que maltratas a los twitteros y los bloqueas. Sos un canchero y nadie te conoce. https://t.co/73T2njUp8x — Martin Liberman (@libermanmartin) November 19, 2021





