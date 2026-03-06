Dijo presente: Mano Menezes asistió al Cienciano vs. Melgar en Cusco por la Copa Sudamericana

Mano Menezes inició sus trabajos como entrenador de la Selección Peruana. Por ejemplo, el pasado domingo fue al Monumental para ver en vivo el partido de Universitario contra FC Cajamarca por la Liga1.

Es así que al DT de la Selección Peruana le tocó, el último jueves por la noche, asistir a lo que fue la contienda de Cienciano contra Melgar en el Estadio Garcilaso de la Vega en el marco de la ronda previa de la Copa Sudamericana 2026.

Fueron las redes sociales de la bicolor las que dieron cuenta de la asistencia de parte del Mano Menezes. Al final, Cienciano le ganó por penales al club dominó y con ello se metió a la fase de grupos del torneo que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¡𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗽𝗮! 🤩



Mano Menezes y su comando técnico estuvieron presentes en Cusco siguiendo de cerca el duelo de la CONMEBOL Sudamericana entre Cienciano y FBC Melgar.



El trabajo de observación y seguimiento no se detiene en #LaBicolor 🇵🇪.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/GH6McfXxVX — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 6, 2026

"Mano Menezes y su comando técnico estuvieron presentes en Cusco siguiendo de cerca el duelo de la CONMEBOL Sudamericana entre Cienciano y FBC Melgar", indicaron.

Mano Menezes sigue sus visitas a los partidos

Asimismo, agregaron que "El trabajo de observación y seguimiento al talento nacional no se detiene en la bicolor".

De otro lado, el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, habló respecto a la chance de los recintos que usará el elenco que ahora dirige Mano Menezes en el corto y mediano plazo. Afirmó que la idea es que se consideren cuatro estadios: el Nacional, Monumental, el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y el Garcilaso de La Vega en Cusco.

"Esos son los estadios que se quieren proponer, en el camino puede aparecer otra posibilidad y se tiene que evaluar, no es a rajatabla. Es un tema que el comando técnico tiene que evaluar", indicó.

Además, mostró su preocupación por la prioridad que se le está dando a los eventos de espectáculos en el Estadio Nacional. "El Nacional es la casa del futbol peruano. Hay que hablar con el Instituto Peruano del Deporte y con el Ministerio de Educación para que se entienda que la prioridad es el fútbol".