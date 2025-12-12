Mea culpa: Wilder Cartagena apuntó que la Selección Peruana no estuvo "a la altura" en las Eliminatorias

Wilder Cartagena, en su momento, fue parte de la Selección Peruana. Sin embargo, en el mes de enero sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo con Orlando City, lesión que lo sacó de la temporada 2025.

Si bien se perdió duelos con Perú a nivel de amistosos y Eliminatorias, Wilder Cartagena siempre estuvo pendiente de lo que sucedió con la bicolor. Ahora, comentó de lo que fue el último proceso en donde la blanquirroja no pudo clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo.

"Gran parte de la culpa es de nosotros porque, ya sea el comando técnico que sea, uno tiene que adaptarse a lo que él quiere. También, en momentos no estuvimos a altura de hacer bien las cosas", apuntó Cartagena en Ovación.