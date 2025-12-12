Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mea culpa: Wilder Cartagena apuntó que la Selección Peruana no estuvo "a la altura" en las Eliminatorias

Wilder Cartagena jugó el Mundial 2018 con la bicolor.
Wilder Cartagena jugó el Mundial 2018 con la bicolor. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El volante de la Selección Peruana también comentó la dura lesión que sufrió al inicio del año 2025.

Wilder Cartagena, en su momento, fue parte de la Selección Peruana. Sin embargo, en el mes de enero sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo con Orlando City, lesión que lo sacó de la temporada 2025.

Si bien se perdió duelos con Perú a nivel de amistosos y Eliminatorias, Wilder Cartagena siempre estuvo pendiente de lo que sucedió con la bicolor. Ahora, comentó de lo que fue el último proceso en donde la blanquirroja no pudo clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo.

"Gran parte de la culpa es de nosotros porque, ya sea el comando técnico que sea, uno tiene que adaptarse a lo que él quiere. También, en momentos no estuvimos a altura de hacer bien las cosas", apuntó Cartagena en Ovación.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Wilder Cartagena tiene contrato en Orlando City hasta fines de 2026.
Wilder Cartagena tiene contrato en Orlando City hasta fines de 2026. | Fuente: Orlando City SC

La palabra de Wilder Cartagena por la Selección Peruana

Luego, el también conocido como 'Carta' dio cuenta de algunas aptitudes que debe tener el próximo DT del 'equipo de todos', pensando en el proceso al Mundial 2030.

"Considero que debe ser un técnico que sea exigente y que conozca el fútbol peruano. Los jugadores con los que cuenta, nuestras virtudes y debilidades. Debe ser un DT que llegue sabiendo eso para partir con ventaja", agregó.

Después, Wilder Cartagena habló en concreto sobre la lesión que lo sacó de las canchas a nivel de clubes. No pudo ser parte de la campaña 2025.

"Para estar totalmente recuperado me ha tomado 10 meses. Igual, todo fue lento porque la MLS tiene reglas y al lesionar el club (Orlando City) no podía fichar otro extranjero. Por eso es que se liberó el cupo y me perdí toda la temporada. Hice mi recuperación sin apuros", remarcó.

Asimismo, en relación al año de Alianza Lima, equipo por el cual hincha, el mediocampista agregó que: "A nivel internacional compitieron bien. Por eso también descuidaron por ahí el campeonato local. Luego, todo se complicó".

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Wilder Cartagena Mundial 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA