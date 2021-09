Kislev Becerra Slee salió de casa muy temprano, aprovechando que su madre dormía. | Fuente: Rotafono

Familiares de Kislev Becerra Slee, de 16 años, hicieron un pedido de ayuda para encontrar a la adolescente, que está desaparecida desde el pasado martes, 31 de agosto.

A través del Rotafono, la tía de la menor contó que Kislev Becerra Slee salió de casa, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, sin decir a dónde y nunca regresó.

Según su versión, la adolescente salió de casa al promediar las cinco de la madrugada, aprovechando que su madre aún dormía. La menor, incluso, dejó la puerta abierta para evitar hacer ruido.

Sin explicaciones

Los familiares de Kislev Becerra Slee no se explican el comportamiento de la adolescente, ya que no tenía problemas en casa. La menor ha apagado su celular y tampoco se ha comunicado con sus amigos del colegio.

“Salió y no sabemos hasta ahora nada de ella. No sabemos dónde puede haber ido, dónde puede estar, con quién puede estar. Ella no salía de casa, solo para ir al mercado o para dejarle su comida a su abuelita. No tenía amigos aquí en el barrio”, señaló su tía.

“Hemos contactado a amigos del colegio que mantenían comunicación con ella, y nadie sabe nada de ella. Ya hemos puesto la denuncia (ante la Policía Nacional), pero hasta ahora no sabemos nada de ella. Por favor, ayúdennos a ubicarla”, agregó.

Quienes tengan información que ayude a ubicar a Kislev Becerra Slee, pueden comunicarse al teléfono 980122067.



