Cercado de Lima: policía fue arrastrado por las aguas del río Rímac tras ingresar a rescatar a perrito [VIDEO]

El policía es buscado por sus colegas. | Fuente: RPP

Un agente de la Policía Nacional fue arrastrado por las aguas del río Rímac, tras ingresar a rescatar a un perrito que, en horas de la mañana, fue divisado atrapado en un islote del ‘Hablador’, a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima.

En videos del hecho, a los que RPP tuvo acceso, se ve al policía llegar hasta el islote donde se encontraba el can y soltar la línea de vida, para poder atraparlo. Sin embargo, el animal -atemorizado- se aleja y cae a las aguas del río.

El agente intenta alcanzarlo, pero termina siendo arrastrado por las aguas.

A los pocos segundos, tanto el efectivo como el perro son perdidos de vista.



Operativo de búsqueda

Inmediatamente, se activó un operativo de búsqueda y rescate del agente, que fue identificado como el suboficial PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela.

La búsqueda del policía se ha prolongado por más de cuatro horas y, al cierre de este informe, se desconoce su paradero.

Las acciones de búsqueda se han realizado en todos los puentes que cruzan el río Rímac, desde el punto donde desapareció el agente hasta la provincia constitucional del Callao.

