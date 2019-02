Chacarilla alcanza el mayor precio de alquiler pedido para oficinas Clase B en Lima

VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE LIMA. CENTRO EMPRESARIAL DE SAN ISIDRO | Fuente: Urbania

De acuerdo al informe trimestral de Cushman & Wakefield, empresa de global de servicios inmobiliarios corporativos, para el cuarto trimestre del 2018, el precio promedio de alquiler pedido para las oficinas Clase B en Lima cerró en US$ 15,4 por m2. En ese sentido, la zona de Chacarilla lidera este índice con US$ 18.6 por m2, seguido de San Borja (US$ 17.0 por m2) y el distrito de Miraflores (US$ 16.8 por m2).

Cabe señalar que las oficinas Clase B son aquellas que tienen una extensión entre 200 m2 a 500 m2 (mientras que las de Clase A tienen entre los 500 m2 – 2700 m2) con calidades medias o altas y se ubican, generalmente, en edificios de 7 pisos como máximo, aunque también se debe tomar en consideración la extensión del terreno.



Los precios promedio de las oficinas pueden disminuir tras una negociación y también variar dependiendo de las características de implementación que tenga la oficina que se quiere arrendar (piso, divisiones, muebles, etc.). Hoy este es un factor clave dado el exceso de oferta que presenta el mercado de oficinas, señala el informe.