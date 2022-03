¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 10 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 13 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 10 de marzo

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. JESÚS NAZARENO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, AMP. EL ARENAL MZS. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, A.H. STA. ROSA MZS. A, B, C, E, F, G, ASOC. SUPER MANZANA MZS. A, H, 16A, H16, H16A, H16B, H16C, H16D, A.H. 13 DE NOVIEMBRE MZS. H, H13, H13A H13B, H13C, A.H. SR. DE LUREN MZS. H, H13, H14, H15, H16, A.H. MI PERÚ MZS. H, H12, T, CALLE SAN MARTIN ESQ. AV. CUZCO MZ. H11, A.H. LAS VIÑAS DE ANGAMOS MZ. A.

SAN MARTIN DE PORRES 08:30 – 16:30

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. C, F, F1, G, G1, H, I, J, J1, K, K1, M, N, N1, URB. MONTE AZUL MZS. J, N, N1, URB. LOS PORTALES DEL NARANJAL MZ. N, URB. LOS NARANJOS MZ. N2, AV. CANTA CALLAO MZ. J.

JESÚS MARÍA 09:00 – 16:00

AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 22, 23, AV. SAN FELIPE CDRA. 1, JR. DIEGO DE ALMAGRO. CDRAS. 2, 3, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 23, PSJE. COCHABAMBA CDRAS. 3, 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 3, 23, PSJE. PROLG. QUITO CDRA. 23, PSJE. JESÚS MARÍA CDRA. 1.

COMAS 09:00 – 18:00

FUNDO AGRARIA CHACRA CERRO MZS. A-B-C-D-L-N-R-Y, LOTES DEL 5 AL 110, R, R12, FUNDO SAN SEBASTIÁN MZ. C, FUNDO LOS HUERTOS DE PRO, MZS. A, B, URB. LAS MERCEDES MZ. A, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 18, 28, 100, 128, AV. STA. ADELIA LT. 17.

COMAS 09:30 – 11:30

AVENIDA TÚPAC AMARU 5731, PUEBLO JOVEN COLLIQUE.

COMAS 12:00 – 14:00

URB. SAN FELIPE AV. LIMA CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE CALLAO CDRAS. 1, 2, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. CHICLAYO CDRAS. 1, 2, 3, JR. CHIMBOTE CDRAS. 1, JR. HUAMACHUCO CDRA. 1, JR. OTUZCO CDRAS. 2, 3, JR. PACÍFICO CDRA. 4, 5, JR. PIMENTEL CDRAS. 4, 5, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 2, PASAJE 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, PASAJE AMAZONAS CDRA. 1, PASAJE ANCASH CDRAS. 1, 2, PSJE. LIBERTAD CDRAS. 1, 2, PASAJE MARAÑÓN CDRA. 1, PSJE. PACASMAYO CDRA. 1, 2, PSJE. PATAZ CDRA. 2, PSJE. SALAVERRY CDRA. 1, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, CALLE YAUYOS MZ. F.

SAN MIGUEL 15:00 – 16:00

CALLE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS 201, URBANIZACIÓN MARANGA.

COMAS 15:00 – 17:00

AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE MZ: J, AV. UNIVERSITARIA PARQUE ZONAL 2 SINCHI ROCA.

Viernes 11 de marzo

COMAS 09:30 – 14:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 19, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, CALLE SAN JULIÁN CDRA. 1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA. 1, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA. 4, JR. SAN GENARO CDRAS. 2, 3, 4, MZS. D, J, JR. SAN GERMÁN CDRA. 2, JR. SAN GERÓNIMO CDRAS. 2, 3, JR. SAN JACINTO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 53, MZS. B, J, JR. SAN JAVIER CDRAS. 1, 2, MZS. B, C, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS. 1, 2, 3, JR. SAN JUSTO CDRAS. 2, 3, MZS. B, J JR. LAS HIEDRAS MZ. B, JIRÓN LAS ORQUÍDEAS MZ. C, CALLE SAN JULIÁN MZ. A, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. A, A1, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 1, CALLE LOS LAURELES MZ. D.

COMAS 09:30 – 11:30

URB. REPARTICION AV. LOS INCAS CDRA. 10, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 28, 29, 57, 58, MZS. T, Z, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, CALLE LOS FICUS CDRA. 1, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. 1, 29, 30, CALLE LOS NARANJOS CDRA. 1, JR. BRESCIA CDRA. 4, CALLE SANTA ROSA CDRA. 1, 4, CALLE LOS OLIVOS CDRA. 1, JR. HUARAZ CDRA. 10, JR. HUÁSCAR CDRA. 10, JR. LAS PALMERAS CDAS. 1, 2, JR. LOS CEDROS CDRAS. 1, 2, JR. LOS CIPRESES CDRAS. 1, 2, PSJE. MANUEL GONZALES PRADA. CDRAS. 1, 2, JR. LOS NOGALES CDRA. 1

COMAS 15:00 – 17:00

AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, MZ. B6, CALLE LAS EMPRESAS CDRA. 2, MZS. B6, CALLE MANUFACTURAS CDRA. 2, MZS. C6 AV. LOS PRÓCERES CDRA. 79, MZ. B6.

Sábado 12 de marzo

ANCÓN 09:00 – 17:30

URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CALLE BALTA CDRA 1, MZ A, B, CALLE COLINAS CDRA 1, URB. LAS COLINAS MZ A.

Domingo 13 de marzo

PUENTE PIEDRA 00:00 – 07:00

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIDRA AV. 9 DE JUNIO CDRA 1, 3, 46, MZ A, B, C, D, 65, 65C, 65D, AV. BUENOS AIRES CDRA 1, 2, MZ 21C, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, 5, AV. PUENTE PIEDRA CDRA 3, MZ A, B, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE ESPERANZA CDRA 1, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1, MZ C, ASOC. SAN MARTIN DE PORRES MZ A, B, C, D, URB. PALERMO MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, URB. AUGUSTO BEDOYA MZ A, B, C, E, ASOC. SAN LORENZO MZ A, B, C, D, URB. RIVIERA DEL NORTE MZ A, B, C, D, ASOC. VILLA LOS ROSALES MZ A, B, C, D, ASOC, VILLA LOS OLIVOS MZ A, B, C, ASOC. LOS FICUS MZ A, B, C, D, ASOC. VILLAS LOS OLIVOS MZ A, B, C, D, URB. SANTO DOMINGO MZ D, E, CALLE SANTA LUCIA CDRA 8, ASOC. VILLA MARIA DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE JUNIO MZ A, B.

CARABAYLLO 09:30 – 18:00

C.P. CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, C.P. RIO SECO MZ C, C1, C2, C3, CALLE LAS ORQUIDEAS D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, CALLE LAS MARGARITAS MZ G, G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, CALLE LOS CLAVELES CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.