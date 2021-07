Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 6 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 10 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 6 de julio

CALLAO 08:00 – 18:00

AV ELMER FAUCET CRUCE CON TOMAS VALLE S/N FUNDO BOCANEGRA, FUNDO BOCANEGRA ALTO MZ C, E, F, AH. FUNDO BOCANEGRA MZ B, C, D, E, F, AVENIDA ELMER FAUCETT CDRA 32, 33, A CACERES 3815 COOP. CONDEVILLA, CALLE B MZ D LT 4-B URB IND. BOCANEGRA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

AH TERRAZAS DE CANTO GRANDE MZ B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.

COMAS 09:30 – 17:30

AV CHILLON LOTE 34 EX FUNDO CHACRA CERRO, AV CHILLON LT.19 EX FUNDO CHACRA, AV CHILLON LT 19 FUNDO CHILLON, AVENIDA CHILLON, AV CHILLON SUB LT 34-A, 34-B FUNDO CHACRA CERRO, AV CHILLON LT 20 URB CHACRA CERRO.

Miércoles 7 de julio

CALLAO 08:00 – 18:00

AV COLONIAL CDRA 37, 38, AV OSCAR R. BENAVIDES CDRA 37, 38, 39, BILLINGHURST CDRA 1, CORONEL RAMON ZAVALA CDRA 1, LOA CDRA 1, 2, LOS CALCHONES CDRA 2, LOS CANCHONES CDRA 1, 2, PQUE AUGUSTO B. LEGUIA CDRA 1, SAN FRANCISCO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, SIPESA CDRA 1, TAMARUGAL CDRA 1, 2.

RÍMAC 09:00 – 16:00

22 DE AGOSTO CDRA 1.

LIMA CERCADO 08:30 – 17:30

A.H. CHABUCA GRANDA MZ A, B, A.H. RAMON CARCAMO MZ, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D8, D9, D11, D12, D13, D15, AYMARAES CDRA 4, 5, 6, CA CONDE DE LA VEGA BAJA CDRA 4, 5, 6, CA LA ESPERANZA CDRA 7, CA GARCÍA VILLÓN CDRA 2, CONDE DE LA VEGA CDRA 4, 5, 6, CONDESUYOS CDRA 4, 5, 6, CORIRE CDRA 2, COTAHUASI CDRA 6, HUANCA CDRA 1, HUARANCAYO CDRA 1, 2, MANCORA CDRA 2, MORALES DUAREZ CDRA 5, NEGRITOS CDRA 1, 2, PSJE CHIVAY CDRA 1, PSJE LOBITOS CDRA 1, 2, RAMON CARCAMO CDRA 1, 2, UCHUMAYO CDRA 1, VIRACO CDRA 6, VIVANCO CDRA 6.

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00

A.H. CUETO FERNANDINI MZ A, B, C, D, G1, H1, I1, J1, K1, M, M1, N1, R, S, X, Y, A.H. EL AMAUTA MZ J1, L1, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ B, C, D, K1, A.H. SANTA ROSA MZ Z, AA.HH.13 DE MAYO MZ M1, N1, ASOC. VIRGEN DE FATIMA MZ A, B, N1, T, U, V, W, X, Y, P.J. EL OLIVAR MZ R, URB. SANTA ROSA DE NARANAJAL MZ H1, I1, URB EL NARANJAL MZ I1.

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00

ATAHUALPA CDRA 5, AV EL TREBOL CDRA 71, 72, AV VENUS CDRA 72, CALLE VENUS CDRA 5, HUAYNA CAPAC CDRA 71, HUIRACOCHA CDRA 3, LOS CHASQUIS CDRA 72, MAMA OCLLO CDRA 5, PACHACUTEC CDRA 3, 4, TUPAC YUPANQUI CDRA 72, WIRACOCHA CDRA 3, YAHUAR HUACA CDRA 72.

SUPE PUERTO 08:00 17:00

Av. Francisco Vidal/Callejon Villa

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

BARRANCA 08:30 A 17:00

Av Ancash 3era Cdra Urb. La Florida - Urb.; ubicados en el distrito de Barranca.

Jueves 8 de julio

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 15:00

JR MCAL CASTILLA CDRA 2, JR ARICA CDRA 1, 2, JR YUNGAY CDRA 1, 2, 4, AV BERTOLOTTO CDRA 1, JR ALFONSO UGARTE CDRA 5, FEDERICO MONASTERIO CDRA 5, 6, AV SAN MIGUEL CDRA 1, 2, ECHENIQUE CDRA 2, 3, 4, JR FEDERICO GALLESE CDRA 1, ESPINAR CDRA 5, 6, RAMON CASTILLA CDRA 1, 3, 4, DIEGO DE AGUERO CDRA 1, 2, 3, P MARHAN CDRA 5, 6, SALAVERRY CDRA 5, 6, SAN MARTIN CDRA 2, 4, MALECON COSTAGNOLA CDRA 5, LOPEZ DE SOLIS CDRA 6.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 17:30

ASOC DE VIV EL PARAISO FLORIDO MZ E, H, ASOC DE VIV PARAISO FLORIDO ETP II MZ E, H, ASOC. PARAISO FLORIDO MZ A, PROVIV LOS JARDINES DE SANTA ROSA ETP III MZ C, URB. SAN ANTONIO MZ A, B, C.

VENTANILLA 09:30 – 11:30

A.H. 18 DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, A.H. PACHACUTEC MZ 1B, 1C, 1D, 1G, 1H, 1I, 1J, 2A, 2B, 2C, 2D, AV PUMACOCHA /A. TAHUANTINSUYO PASAJE 1, C.H. EL MIRADOR NUEVO DE PACHACUTEC ETP 5 MZ 1B, 1C, 1D, 1G, 1H, 1I, 1J, 2A, 2B, 2C, 2D.

VENTANILLA 10:00 – 16:00

A.H. AMP GR RES A4 PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ E, F, W3, W5, X2, X4, X5, Y3, Y5, Y7, Y8, Y9, Y10, A.H. AMP GR RES A4 PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ E, F, W5, X2, X5, Y7, Y8, Y9, Y10, A.H. AMPLIACION A4 PPN PACHACUTEC MZ C, D, E, F, G, PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCT A MZ W4, X3, X4, Y5, Y6, PROY. PILOTO NVO. PACHACUTEC SCT A GR A4 MZ W2, W3, W4, X2, X3, X4, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y9, Z2, Z3.

VENTANILLA 14:30 – 16:30

URB. EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC MZ 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 6A, 6B, 6C, A.H. PACHACUTEC MZ 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 6A, 6B, 6C, 6D.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

CHANCAY 08:30 A 17:00

Calle Benjamín Vizquerra cuadra 1 y 2; Calle Junín cuadra 2 y 3; Calle Mayor Ruiz cuadra 1, ubicados en el distrito de Chancay.

Viernes 9 de julio

EL AGUSTINO 08:30 – 17:30

A.H. EL AMAUTA I MZ A1, A2, D, G, H, M, A.H. EL AMAUTA SECTOR N§ I MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA MZ C2, H1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, W1, Y1, AH. EL AMAUTA MZ A, E, G, H, L, M, CA MARIA AUXILIADORA CDRA 1, JR ROSA DE STA MARIA AGUSTINO CATAL MZ 9, JUANA ALARCO DE DAMMERT CDRA 2, PQ LAS PATRICIAS CDRA 1, ROSA DE STA MARIA CDRA 1, STA.CLOTILDE M 3-E L 6 E. AGUSTINO C. HUANC, TERESA G DE FANNING CDRA 2, 3.º1, AH LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, K, L, N, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z, CA LAS PATRICIAS CDRA 1, AH LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA COMITÉ 3 AMPLIACION MZ Ñ, O.

JESÚS MARÍA 09:00 – 18:00

AV SAN FELIPE CDRA 10.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ALFONSO BERNAL MONTOYA CDRA 10, 11, ARLOS CABRERA CDRA 5, AV ANDRES AVELINO CACERES CDRA 2, AVENIDA TOMAS VALLE CDRA 10, CONSTANTINO CACERES CDRA 2, ELOY REATEGUI CDRA 5, 6, GERMAN AGUIRRE CDRA 3, 4, 5, 6, JESUS VERA CDRA 4, 5, JR CACERES BEJAR CDRA 2, 3, 4, JULIO MINI RIVAS CDRA 2, LUIS VELASQUEZ CDRA 2, MANUEL MATTOS CDRA 4, 5, SAM AMADEO CDRA 11, TENORIO CDRA 2, TENORIO GADEA CDRA 2, URB. SAN AMADEO DE GARAGAY MZ A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, L, M, Ñ, N, O, S, VENTURA CDRA 5, 6.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 10 de julio

SAN MARTÍN DE PORRES - CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. 5 DE AGOSTO MZ F7, A.H. BOCANEGRA MZ D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, A.H. BOCANEGRA SECTOR 1-2-3 MZ D25, D27, D29, D31, D32, A.H. BOCANEGRA MZ OD-24, OD-31, OD-32, A.H. BOCANEGRA SECT. FRAT MZ F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, AH BOCANEGRA 4TO. SECTOR MZ F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, J1, AHM.BOCANEGRA S: III MZ D1, D3, D2, D4, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, APURIMAC CDRA 42, AREQUIPA CDRA 42, AV PERU CDRA 41, 42, AYACUCHO CDRA 42, CHICLAYO CDRA 4, 5, 6, HUANCAVELICA CDRA 41, 42, HUANUCO CDRA 40, 41, ICA CDRA 41, 42, JR TRUJILLO CDRA 4, JUNIN CDRA 41, 42, LIMA CDRA 41, PASCO CDRA 41, 42, PRLG PERU CDRA 5, QUILCA CDRA 4, 5, 6, SALAVERRY CDRA 3, 4, 5, 6, 7.

COMAS 09:00 – 18:00

ASOC DE VIV VILLA AVALOS MZ A, B, URB. EL PARAISO MZ G, G1.

CALLAO 09:00 – 15:00

00327S

ANCASH Y GUISSE, ANCASH B FISCAL 5, GUISSE CDRA 6, GUISSE B FISCAL 5, BARRIO FISCAL N° 5.