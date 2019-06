Oficinas Clase B ubicadas en Cercado de Lima tienen tasas de vacancia mínimas

| Fuente: Andina

De acuerdo al informe de Cushman & Wakefield para el primer trimestre del 2019, el precio promedio de alquiler pedido para las oficinas Clase B en Lima cerró en US$ 16,5 por m2, manteniendose estable respecto al mismo periodo el año anterior.



La zona de Santiago de Surco lidera este indicador con US$ 17.1 por m2, seguido de San Borja (US$ 17.0 por m2) y el sub mercado de San Isidro Financiero (US$ 16.8 por m2).



Asimismo, la tasa de vacancia alcanzó en el primer trimestre un promedio de 13,0%, siendo Miraflores el submercado con la mayor superficie disponible con un 15,9%; en contraste con el submercado de Cercado de Lima que alcanzó un mínimo nivel de vacancia (0%).



Cabe recordar que los edificios Clase B son aquellos que tienen superficies entre 200 y 500 m2 (a diferencia de los edificios Clase A que tienen entre 600 y 2700 m2), las que pueden ser divididas hasta en oficinas de 20m2, contando con áreas comunes básicas. Por lo general, tienen una altura entre 7 y 10 pisos.



De acuerdo con lo indicado por Denise Vargas, Coordinadora de Investigación de Mercados de Cushman & Wakefield, las expectativas de crecimiento de este mercado hacia finales del 2019 son del 2% respecto al primer trimestre del 2019.