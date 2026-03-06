Últimas Noticias
“Está fuerte”: vecinos de Lima Este alarmados por rayos, truenos y lluvia torrencial [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A través de RPP, vecinos de distritos como Ate, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, entre otros, fueron sorprendidos por una intensa lluvia, acompañada de descargas eléctricas.

Lima
00:00 · 01:35
Rotafono
Video enviado a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

Distintos distritos de Lima Este se vieron afectados por caída de una lluvia torrencial, acompañada de rayos, relámpagos y truenos.

A través de RPP, vecinos de Ate, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, entre otros, indicaron que el insólito fenómeno climático se registró durante la tarde y noche del jueves, 5 de marzo.

Los reportes de rayos y truenos también llegaron desde Matucana, Santa Eulalia y Ricardo Palma, distritos de la provincia limeña de Huarochirí.

Hay lluvia torrencial por acá, por Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Carretera Central”, refirió un vecino a través del Rotafono.

“En la Carretera Central, a la altura del kilómetro 37 y medio, en Santa Eulalia, pasando Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma. Y para arriba, Matucana, por ahí, está fuerte; los relámpagos, truenos; y ahorita ya empezó la lluvia torrencial”, manifestó otro residente de Lima Este.

Los vecinos indicaron que hace años que se no se registraban fenómenos climatológicos de esta magnitud.

¿Por qué se registraron rayos y truenos en Lima Este?

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que estas condiciones climatológicas están asociadas a las fuertes precipitaciones que se están registrando en la sierra central del país.

De hecho, el organismo tiene activa una alerta naranja -hasta el próximo sábado, 7 de marzo- para distintas regiones por fuertes lluvias, que “estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”.

En otra publicación, el Senamhi aclaró las diferencias entre rayo, relámpago y trueno; a fin de que no se confundan los términos.

“El rayo es la descarga eléctrica, el relámpago es la luz que vemos; y el trueno es el sonido que escuchamos”, apuntó el ente estatal.

