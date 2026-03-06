Adrián Villar pasó la noche en carceleta del INPE a la espera de conocer el penal donde cumplirá prisión preventiva

El joven Adrián Villar, procesado por el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Marzano, pasó la noche en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), en el penal Ancón II, a la espera de conocer dónde cumplirá los nueve meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Fuentes de RPP confirmaron que la tarde de ayer, jueves, Villar Chirinos fue trasladado a dicha carceleta desde la sede del Poder Judicial, en el distrito de La Victoria.

Villar Chirinos fue trasladado en un vehículo del INPE, bajo un fuerte resguardo policial.

Adrián Villar pasó la noche en la carceleta del INPE a la espera de conocer el penal donde será recluido | Fuente: RPP

¿Cuál es el procedimiento?

Lo que sigue como parte del procedimiento es que Adrián Villar sea entrevistado por la Junta de Clasificación del INPE, un equipo integrado por un abogado, un asistente social y un psicólogo, quienes determinarán cuál será el penal de Villar Chirinos.

Entre los criterios que toma en cuenta la Junta de Clasificación del INPE para el internamiento en un establecimiento penitenciario, se encuentran: reincidencia y tipo de delito, entre otros.

Al respecto, se ha indicado que, para este viernes, a través de sus redes sociales, el INPE informará el establecimiento penitenciario donde Adrián Villar será recluido.

Cabe recordar que, la noche del miércoles, el juez Adolfo Farfán Calderón dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar, en agravio de Lizeth Marzano.

Defensa de Villar

César Nakazaki, abogado de Adrián Villar, aseguró a RPP que la defensa legal del joven tiene plazo hasta el lunes para fundamentar la apelación a la prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial.

En ese sentido, consideró que no es correcta la prognosis de pena interpretada por el juez Adolfo Farfán.

"Hoy (ayer, jueves) nos han notificado formalmente el auto de prisión preventiva. (¿Cuántas páginas son?) No lo he leído todavía, te soy sincero, porque ya lo tenía todo apuntado. La discusión principal, ¿cuál va a ser la pena? Eso es lo que estamos discutiendo. El juez ha dado una interpretación y vamos a establecer que no es la correcta", señaló en Las Cosas como Son de RPP.