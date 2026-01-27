Poder Judicial evaluará el 29 de enero si anula condena de 12 años de prisión de Daniel Urresti

La suerte del exministro del Interior Daniel Urresti quedó en poder de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que este jueves 29 de enero evaluará si anula la condena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustios, así como por tentativa de asesinato del hombre de prensa Eduardo Rojas, cuando fue jefe de Inteligencia de la base militar contra subversiva de Castropampa en la Región Ayacucho en el año 1988.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 2:30 p.m., la sala superior analizará el recurso de apelación que presentó Daniel Urresti, a través de su defensa legal, contra una resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre de 2025 en la que se resolvió inaplicar en su caso, por control difuso, la ley 32107, aprobada por el Congreso de la República, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana y declaró "infundada" su pretensión de prescripción de la acción penal, la nulidad del proceso y que se ordenará su inmediata libertad.

Al respecto, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo remitió, el último 16 de enero, su dictamen a dicho tribunal superior a través del cual opina que se declare infundado el recurso de apelación que interpuso la defensa legal de Daniel Urresti el 25 de noviembre del 2025.

Ante ello, la sala superior escuchará este jueves los argumentos de Daniel Urresti y su defensa legal así como de los representantes de dicha instancia superior fiscal y de la parte civil agraviada a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El exministro del Interior Daniel Urresti cumple está condena en el Penal Virgen de las Mercedes ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.