Corte de agua en Lima hoy 06 de marzo: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 06 de marzo?

Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación
  • Urbanización A.H. Cielo Azul
  • Urbanización A.H. Colonia Sarita
  • Urbanización A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú
  • Urbanización A.H. Condorcanqui
  • Urbanización A.H. Diciembre Ampliación, 4 de
  • Urbanización A.H. Diciembre, 4 de
  • Urbanización A.H. Diciembre, 4 de - II Etapa
  • Urbanización A.H. Diciembre, 5 de
  • Urbanización A.H. Mayo, 15 de
  • Urbanización A.H. Nueva Generación
  • Urbanización A.H. Olaya Ampliación, José
  • Urbanización A.H. Pueblo Nuevo
  • Urbanización A.H. San Lorenzo
  • Urbanización A.H. San Lorenzo Ampliación
  • Urbanización A.H. Sarita Colonia
  • Urbanización A.H. Scorza, Manuel
  • Urbanización A.H. Velasco Alvarado Ampliación, Juan
  • Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan
  • Urbanización Asociación Poblacional San Pablo y San Pedro
  • Urbanización P.J. Olaya, José
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Bellavista
  • Urbanización Bellavista Ampliación
  • Urbanización Bellavista Ampliación II Etapa
  • Urbanización Bellavista II Etapa
  • Urbanización Diciembre 4
  • Urbanización Diciembre 4 - II Etapa
  • Urbanización Santísima Cruz
  • Urbanización Santísima Cruz - Ampliación
  • Urbanización Señor de los Milagros Payet
  • Urbanización Velasco Alvarado Ampliación
  • Urbanización Velasco Alvarado
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Cooperativa Santa Rosa de Quives
  • Urbanización Fundo Puente
  • Urbanización Santa Rosa de Quives
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 06 de Marzo, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 06 de Marzo, 11:00 pm
Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
