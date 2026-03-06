Corte de agua en Lima hoy 06 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 06 de marzo?

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación

Urbanización A.H. Cielo Azul

Urbanización A.H. Colonia Sarita

Urbanización A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú

Urbanización A.H. Condorcanqui

Urbanización A.H. Diciembre Ampliación, 4 de

Urbanización A.H. Diciembre, 4 de

Urbanización A.H. Diciembre, 4 de - II Etapa

Urbanización A.H. Diciembre, 5 de

Urbanización A.H. Mayo, 15 de

Urbanización A.H. Nueva Generación

Urbanización A.H. Olaya Ampliación, José

Urbanización A.H. Pueblo Nuevo

Urbanización A.H. San Lorenzo

Urbanización A.H. San Lorenzo Ampliación

Urbanización A.H. Sarita Colonia

Urbanización A.H. Scorza, Manuel

Urbanización A.H. Velasco Alvarado Ampliación, Juan

Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan

Urbanización Asociación Poblacional San Pablo y San Pedro

Urbanización P.J. Olaya, José Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Bellavista

Urbanización Bellavista Ampliación

Urbanización Bellavista Ampliación II Etapa

Urbanización Bellavista II Etapa

Urbanización Diciembre 4

Urbanización Diciembre 4 - II Etapa

Urbanización Santísima Cruz

Urbanización Santísima Cruz - Ampliación

Urbanización Señor de los Milagros Payet

Urbanización Velasco Alvarado Ampliación

Urbanización Velasco Alvarado Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Santa Rosa de Quives

Urbanización Fundo Puente

Urbanización Santa Rosa de Quives Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 06 de Marzo, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 06 de Marzo, 11:00 pm