Corte de agua en Lima hoy 06 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 06 de marzo?
- Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación
- Urbanización A.H. Cielo Azul
- Urbanización A.H. Colonia Sarita
- Urbanización A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú
- Urbanización A.H. Condorcanqui
- Urbanización A.H. Diciembre Ampliación, 4 de
- Urbanización A.H. Diciembre, 4 de
- Urbanización A.H. Diciembre, 4 de - II Etapa
- Urbanización A.H. Diciembre, 5 de
- Urbanización A.H. Mayo, 15 de
- Urbanización A.H. Nueva Generación
- Urbanización A.H. Olaya Ampliación, José
- Urbanización A.H. Pueblo Nuevo
- Urbanización A.H. San Lorenzo
- Urbanización A.H. San Lorenzo Ampliación
- Urbanización A.H. Sarita Colonia
- Urbanización A.H. Scorza, Manuel
- Urbanización A.H. Velasco Alvarado Ampliación, Juan
- Urbanización A.H. Velasco Alvarado, Juan
- Urbanización Asociación Poblacional San Pablo y San Pedro
- Urbanización P.J. Olaya, José
Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm
Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm
- Urbanización Bellavista
- Urbanización Bellavista Ampliación
- Urbanización Bellavista Ampliación II Etapa
- Urbanización Bellavista II Etapa
- Urbanización Diciembre 4
- Urbanización Diciembre 4 - II Etapa
- Urbanización Santísima Cruz
- Urbanización Santísima Cruz - Ampliación
- Urbanización Señor de los Milagros Payet
- Urbanización Velasco Alvarado Ampliación
- Urbanización Velasco Alvarado
Viernes 06 de Marzo, 12:00 pm
Viernes 06 de Marzo, 8:00 pm
- Cooperativa Santa Rosa de Quives
- Urbanización Fundo Puente
- Urbanización Santa Rosa de Quives
Viernes 06 de Marzo, 10:00 am
Viernes 06 de Marzo, 11:00 pm