¡Atención! Hoy habrá corte de agua en Lima: conoce AQUÍ los distritos y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves, 18 de enero, habrá corte de agua en varios distritos de Lima.

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

Sedapal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-Surco (de 8 h a 23 h)

Urb. Villa Libertad de Monterrico.

-San Juan de Lurigancho (de 9 h a 23:55 h)

A.h. Cerro Sauce Alto Sect. 1.

-Surco (de 8 h a 23 h)

Urb. Las Casuarinas Sur 1ra Et., urb. Las Casuarinas Sur 2da Et, urb. Casuarinas Sur 3ra Et., urb. Las Casuarinas Sur 4ta Et.

-Villa María del Triunfo (de 8 h a 20 h)

A.h. Ampliación pj. Monte Bektu, a.h. 8 de Diciembre, a.h. Señor de los Milagros, a.h. Torres de San Gabriel Alto Zona 1 JCM, a.h. Villa Monte Bektu, a.h. Virgen de Cocharcas.

-Comas (de 12 h a 20 h)

U. Pop Ciudad de Lima, urb. El Álamo, urb. El Pinar Parcela C Et. II, urb. El Pinar.

-Ate (de 13 h a 21 h)

A.h. Túpac Amaru.

-Cercado de Lima (de 10 h a 19 h)

Urb. Chacra Ríos Norte, urb. San Rafael, urb. Trinidad.

-San Miguel (de 10 h a 18 h)

Urb. Maranga 1ra Et., urb. Maranga 2da Et., urb. Maranga 3ra Et.