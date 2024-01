¡Atención! Hoy habrá corte de agua en Lima: conoce AQUÍ los distritos y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes, 26 de enero, habrá corte de agua en varios distritos de Lima.

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

Sedapal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-Comas (de 12 h a 19 h)

Urb. El Pinar, urb. Pro 7ma Et., urb. Pro 9na Et., urb. Pro Industrial 2da Et., urb. Pro Industrial 3ra Et., urb. Pro Industrial 6to Sector, urb. Pueblo de Infantas.

A.h. Francisco Bolognesi, a.h. Los Claveles, asoc. Cercado Fdo. Chacra Cerro, asoc. Fdp Chacra Cerro, condominio Gena, u. Ind. Pro 6ta Etapa, urb. Huertos de Pro, urb. Ind. Pro.

-Lurigancho (de 8 h a 16 h)

Asoc. El Mirador de Carapongo, asoc. Mirador Santa María Alta.

-Lurigancho (de 13 h a 21 h)

Asoc. Terrazas Santa María Matabuey.

-Carabayllo (de 11 h a 19 h)

Asoc. de viv. Los Ángeles del Naranjal.