Un agente de la Policía Nacional persigue al vehículo donde escapan los sujetos que tenían drogas y un arma de fuego. | Fuente: RPP

Los vecinos de Los Portales de Santa Clara en el distrito de Ate denunciaron este martes la presencia de desconocidos que iniciaron una balacera en el parque El Portal, esto luego de una protesta en contra de la instalación de una antena de telecomunicaciones.

Señalaron que al promediar las 7:00 p.m. cinco hombres llegaron al citado parque cuando los moradores de los alrededores realizaban una manifestación para oponerse a la instalación de una antena.

Hasta la zona llegó incluso un agente de la Policía Nacional, quien al intervenir a los sujetos halló drogas y una arma de fuego. Sin embargo, los sujetos lograron escapar a bordo de una motocicleta y automóvil negro realizando varios disparos.

Los vecinos exigen investigar quiénes son los desconocidos que buscan amedrentar a balazos a los moradores de los alrededores del parque El Portal. | Fuente: RPP

"Les encontró drogas y encontró un arma de fuego"

El dirigente vecinal Rafael Ortega señaló a RPP Noticias que desde los trabajos de instalación de la antena han llegado personas extrañas.

"Todos los vecinos de la zona estamos cuidando el lugar donde han puesto el poste de 5G. Y el día de ayer, cuando todos los vecinos nos hemos descuidado unos minutos, ha venido un carro, se ha estacionado, hemos tenido que llamar a la Policía porque no sabíamos qué personas eran. La Policía les encontró drogas y encontró un arma de fuego, es ahí donde la policía tuvo que intervenir y se escapó uno de los facinerosos", dijo.

Ante la inseguridad ciudadana que se vive en esa zona del distrito de Ate, los vecinos realizaron una protesta en el parque El Portal exigiendo a la municipalidad que fiscalice la instalación de la antena de telecomunicaciones y que además se investigue quiénes son los que buscan amedrentar a balazos a los moradores de la zona.

