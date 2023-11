“No me hicieron caso”: mujer denunció que en la Comisaría de Huaycán no la atendieron cuando acudió por agresión de su pareja

A través de RPP Noticias, Ruth Mery Chancha Clemente aseguró que los policías le dijeron que “debía tener algo grave en la cara” para asentar la denuncia.

Lima Ate: mujer denunció que en la Comisaría de Huaycán no la atendieron cuando acudió por agresión de su pareja

Una madre de familia de Huaycán, en el distrito limeño de Ate, denunció que fue víctima de agresión por parte de su pareja. Pero lo más indignante es que, según contó, los policías de la comisaría en dicha jurisdicción no atendieron su denuncia, alegando que no se mostraba ninguna lesión visible.

Ruth Mery Chancha Clemente ( 24 ) aseguró que ha sido agredida en varias oportunidades y que, cuando acudió a la dependencia policial, los policías le dijeron que "debía tener algo grave en la cara" para asentar la denuncia.

"Le denuncié por agresión física. No me hicieron caso, me dijeron que tenía que ser algo grave todavía, que yo debería tener en la cara o, como yo les dije: ¿Es necesario que esté muerta para que me puedan atender? Puse la denuncia en la comisaría de Huaycán y no es la primera vez. Fui varias veces cuando me golpeaba", expresó la joven.

"Cuando vivíamos en cuartos alquilados, quería que se retire; pero él salía ganando, porque prácticamente le daban el lugar a él y a no a mí, porque no iba gravemente. Yo les decía que me asfixiaba y me trataba de dormir delante de mis hijos", agregó.

Pedido de ayuda

Chancha Clemente solicitó el apoyo del Ministerio de la Mujer en su caso, porque en estos momentos no tiene dónde vivir, pues fue desalojada y necesita mantener a sus cinco menores hijos.

"Tengo miedo que vuelva y me haga cualquier cosa, no me siento respaldada por los policías, sin tomar asunto de mi caso", recalcó la mujer.