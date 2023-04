Capturan a integrante de banda criminal dedicada a la coacción y extorsión en la zona sur de Lima

Capturan a sujeto por presuntamente integrar una banda criminal dedicada a la coacción y extorsión en la zona sur de Lima. | Fuente: RPP

Un hombre identificado como Julián David Paternina Martínez (26), de nacionalidad colombiana, fue capturado por la División de Investigación de Domicilio de la Policía Nacional por presuntamente integrar una banda criminal dedicada a la coacción y extorsión en la zona sur de Lima.

Según el coronel Víctor Revoredo, Julián Paternina, alias ‘Juli’, fue capturado luego de que se tuviera conocimiento de que ocasionara una escena de violencia contra la estructura de una vivienda. Él se encontraba provisto además de armas de fuegos y vociferando -con fuerte voz- que iba a matar a una persona exigiéndole que salga a pagar.

El coronel comentó a RPP Noticias que forma parte del modus operandi que utiliza esta persona para amedrentar a sus víctimas.

Durante la intervención se encontró una la mochila en cuyo interior tenía una granada tipo ‘piña’, un canguro que llevaba dinero en efectivo, un váucher de depósito, drogas y armas de fuego de calibre 3.80.

Asimismo, el coronel Revoredo señaló que Julián Paternina participó en un homicidio registrado hace unos meses. El extorsionador se encuentra en la sede de la Dirincri para continuar con las investigaciones correspondiente.

Durante la intervención se encontró balas de alto calibre. | Fuente: Cortesía

Piden capturar a sujeto en SJM

Los vecinos de San Juan de Miraflores piden a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a un hombre acusado de acoso y tocamientos indebidos en la Cooperativa Umamarca.



El sujeto tiene atemorizadas a las jóvenes y menores de edad, ya que, según denuncian, se exhibe y se masturba en plena vía pública.

Las víctimas ya denunciaron al hombre, que se traslada en una bicicleta, en la comisaría de Mateo Pumacahua de San Juan de Miraflores.

"Pero al menos que manden a patrullar la zona en la mañana y en la noche y que contestes los teléfonos porque cuando la niña de 11 años logró ver al hombre, llamaron y no llegaron a contestar. Y que realmente lo cojan y que no lo tengan 24 horas y lo suelten, sino que realmente esté en la cárcel ya que a mí me está hostigando, a la niña también y sigue merodeando por su casa", dijo una víctima del sujeto.