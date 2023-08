Empresario ferretero sufrió balazo en el rostro en ataque de presuntos sicarios en el Cercado de Lima

Lima Empresario ferretero sufrió balazo en el rostro en ataque de sicarios

El ataque ocurrió en el jirón Ascope. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Presuntos sicarios atacaron a balazos a una pareja de empresarios ferreteros, atentado ocurrido anoche en el jirón Ascope, en el Cercado de Lima.

Producto del ataque, Salvador Pérez Cabrera (48) resultó gravemente herido, con tres impactos de bala, uno de ellos en el rostro.

En tanto, su esposa, Ana Isabel Díaz Uriarte, resultó herida con un disparo en el hombro.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza. El hombre permanece internado con pronóstico reservado, mientras que la mujer fue dada de alta durante la madrugada.



En investigación

La pareja, empresarios ferreteros desde hace más de 20 años, se dirigía a su casa, cuando ocurrió el ataque. Según testigos, los esposos fueron interceptados por presuntos sicarios, cuando la camioneta en la que se trasladaban estaba detenida en el semáforo rojo.

En la camioneta, también viajaban otras dos personas: un trabajador de la pareja y un cliente. Ambos resultaron ilesos en el atentado.

Los familiares dijeron desconocer si los esposos habían sido extorsionados o si habían recibido amenazas; pero exigieron que se investigue el caso y se atrape a los atacantes.

“Que se haga la investigación y se esclarezca el caso. El tema de inseguridad ciudadana está terrible. No podemos confiar. Si sales de tu casa, no sabes si regresas o no, porque la inseguridad está tremenda”, refirió un pariente, que prefirió el anonimato por seguridad.