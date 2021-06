Comas: delincuentes dispararon en la cabeza a joven estudiante que se resistió a ser asaltada [VIDEO]

Esther Flores Castro es una joven estudiante de Farmacia. | Fuente: RPP

La joven estudiante Esther Flores Castro, de 19 años, se encuentra entre la vida y la muerte tras ser baleada por delincuentes luego de que se resistiera al robo de sus pertenencias, en la urbanización La Alborada, en el distrito de Comas.

La víctima, estudiante de Farmacia, regresaba a su casa de realizar unas prácticas, cuando fue abordada por delincuentes que iban a bordo de un mototaxi. La joven forcejeó con los criminales para evitar el robo de sus pertenencias, por lo que no de los malvivientes le disparó.

Esther Flores Castro fue llevada de emergencia al Hospital de Collique, donde permanece en estado de coma.

Reclamo a la Policía

Los familiares de Esther Flores Castro denunciaron a través de RPP Noticias que las investigaciones de la Policía Nacional no avanzan y los asaltantes culpables libres.

Además, hicieron un pedido de ayuda a las autoridades o personas solidarias, ya que los gastos del tratamiento de la joven, que ya ha sido sometida a una cirugía, superan los cuatro mil soles, pese a que ella -aseguró la familia- cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS).

“Mi sobrina está grave, está en estado de coma, porque se alimenta por la sonda. No despierta, no reacciona. (...) Ella tiene SIS, pero el SIS no cubre nada”, aseveró Marcelo Valverde, tío de la víctima.

Los vecinos de La Alborada también hicieron un llamado a las autoridades de Comas para que refuercen la patrullaje e instalen cámaras de seguridad, ya que esta zona es escenario de constantes robos y asaltos.



