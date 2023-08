“Me han amenazado de muerte”: pareja de esposos pidió un préstamo de 80 soles y ahora es víctima de extorsiones

Policiales / Crímenes Comas: pareja de esposos pidió un préstamo de 80 soles y ahora es víctima de extorsiones

Los esposos pidieron dinero a través de una aplicativo, tras lo cual comenzaron las extorsiones. | Fuente: PNP / Referencial

Una pareja de esposos tenía apuros económicos, por lo que -el pasado 30 de julio- decidió pedir un préstamo de 80 soles a través de un aplicativo llamado El Buen Dinero. Este fue el comienzo de su calvario.

A los pocos días, los esposos cancelaron la deuda, pero esto no ha evitado que reciban constantes llamadas y mensajes amenazadores, en los que presuntos extorsionadores les exigían el pago de más dinero, por concepto de intereses.

La pareja accedió a los requerimientos de los extorsionadores, pagando hasta 170 soles extra. Pero los delincuentes han continuado con sus exigencias; llegando, incluso, a amenazarlos de muerte.

“Estoy desesperada, no salgo ni a la calle. Tengo a mi hijita, mi niña tiene un añito. Me han amenazado de muerte”, contó a RPP Noticias una de las víctimas, que no será identificada por motivos de seguridad.

Los esposos han denunciado que los extorsionadores les envían fotografías de la fachada de su casa -en Comas- y hasta de sus familiares, para amedrentarlos y así obligarlos a acceder a pagarles más dinero.

“Ya dieron con la casa de mi esposo, porque yo vivo en la casa de mi esposo. Ya tomaron foto de la puerta de la casa de mi esposo. Son hombres en casco, encapuchados, en motos lineales”, aseguró la mujer.



¿Inacción policial?

La señora aseguró que ya han denunciado el caso ante la Comisaría PNP de Comas, pero no han encontrado la reacción que esperaban. Según contó, en la dependencia policial, la derivaron a la Depincri del distrito.

Pero, de acuerdo con su versión, en esta sede policial recibió una inaudita respuesta: pese a las pruebas presentadas, les dijeron que “tienen que esperar el proceso”.



Estos delitos, reportados prácticamente a diario en Lima, han llevado a la población a desconfiar del trabajo de la Policía Nacional y del Serenazgo, según se desprende de una reciente encuesta de CPI.

De acuerdo con el estudio, un 41.8 % no confía en labor de la Policía Nacional, mientras que un 35.7 % expresó ninguna confianza en la labor del Serenazgo de su distrito en la lucha contra la delincuencia.