Comas: Policía interviene fábrica clandestina de zapatillas que eran vendidas como de reconocidas marcas

Los agentes de la Policía Fiscal intervinieron este lunes en Comas un taller clandestino utilizado para la fabricación de zapatillas de diversas marcas reconocidas que iban a ser comercializadas como originales.

El local industrial se ubica en la avenida Santa Ana, lote 66, en Chacra cerro. Los equipos e insumos ascienden a un valor comercial de un millón ochocientos mil soles.

La Policía Fiscal obtuvo información que en el taller se producía una parte de las zapatillas con una máquina inyectora de 12 matrices, capaz de imprimir 12 pares de suelas en un minuto.

El general PNP Deny Rodriguez Bardales, director de la Policía Fiscal, explicó a RPP Noticias el proceso de producción de las plantillas de las zapatillas.

"Estas plantillas son utilizadas con marcas reconocidas como Adidas y Reebok y sirven para dar el acabado final a las zapatillas. Se utiliza el polietileno granulado, ingresa por este embudo y por la tecnología que se emplea el polietileno ingresa a estas matrices, son selladas herméticamente, ingresando en forma líquida, y en un periodo corto de un minuto o minuto y medio ya está fabricada la zapatilla", dijo la autoridad policial.

Según información policial, la máquina para producir zapatillas "piratas" era traída desde China con el objetivo de comercializarlas luego en el país, en Bolivia y en Ecuador como originales.

Al momento de la intervención una persona fue detenida, identificada como Roger Llanos (30) y la Policía está tras los pasos de otros integrantes de esta organización. Los sujetos serían denunciados por el delito a la propiedad intelectual.

Efectivos de la Policía Fiscal, intervinieron un local industrial, utilizado para la fabricación de plantas de zapatillas de diversas marcas reconocidas. Los equipos e insumos ascienden a un valor comercial de un millón ochocientos mil soles. pic.twitter.com/oZp57iWyXg — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 24, 2023

