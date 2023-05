Capturan a presuntos extorsionadores que tenían armas de guerra en El Agustino

Policiales / Crímenes La Policía persiguió a los sujetos hasta un edificio multifamiliar

La Policía Nacional logró capturar a dos sujetos de nacionalidad venezolana que, presuntamente, se dedicarían a la extorsión de comerciantes en los alrededores del distrito limeño de El Agustino.

Se trata de Eddy Alexander Salas Rojas (21) y José Rondón Herrera (24), a quienes se les encontró en posesión de granadas de guerra y un arma abastecida con municiones.

En posesión de explosivos

Mientras los efectivos de la División de Emergencia (Diveme) de la PNP desplegaban el operativo para capturarlos, los sujetos se percataron de la presencial policial y emprendieron la huida hacia un edificio multifamiliar, ubicado en el cruce de la calle Huancas con la calle Once, en el referido distrito.

En el cuarto piso del edificio, los agentes redujeron a los sospechosos. Fue ahí cuando se encontró una pistola cargada con 5 municiones en el bolsillo de Eddy Salas Rojas.

Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió al registrar la habitación que ambos sujetos compartían: en una caja, se encontraron armas de guerra de potencial destructivo de hasta 70 metros a la redonda.

Debido a ello, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) tuvieron que llegar al lugar para desactivar dichos artefactos.

El coronel PNP Manuel Vidarte Perrigo, jefe de la Diveme Lima, indicó que los sujetos no registran antecedentes, porque sus cédulas de identidad no son reconocidas por el sistema, por lo que no se descarta que hayan sido adulteradas.

"Donde ellos viven es una zona donde se juntan personas de nacionalidad venezolana, colombiana. Se tuvo conocimiento que ahí existen personas que se dedican a cometer delitos, especialmente contra el patrimonio en la modalidad de extorsión", explicó.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Depincri de El Agustino para las diligencias respectivas. Ellos serán acusados por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y tenencia ilegal de armas.