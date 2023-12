Gamarra: comerciante sufre el robo de su mercadería de ropa en segundos [VIDEO]

Lima "Me robaron un valor de 1 500 soles", dijo la comerciante

Gamarra: roban mercadería a comerciante | Fuente: RPP

Una comerciante sufrió en segundos el robo de su mercadería dentro de una galería comercial del emporio de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

La víctima, Sara Vega, precisó que el cargamento de prendas de vestir, para esta campaña de Navidad 2023, estaba valorizada en 1 500 soles.

Según la denunciante, la mercadería tenía como destino Tumbes, región donde su hermana tiene un pequeño local de venta de ropa desde hace varios años. Como cada cierto tiempo, Sara Vega acudió a Gamarra para hacer sus compras sin imaginar que una mujer le robaría su costalillo de aproximadamente un metro de alto.

Camaras de seguridad registraron a una mujer, que vestía un polo de color plomo, pantalón azul y una viscera de color crema y cartera del mismo color, hurtando las bolsas con ropa tras mirar a los costado de forma nerviosa.

Gamarra: roban mercadería a comerciante | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fiorella Ramírez

Además, en el video se puede observar a otra mujer, presunta cómplice la de ladrona, hablar por teléfono y cubrir el hurto.

"Me fui a comprar más mercadería porque estaba comprando y me fui a otras tiendas. Esta vez lo dejé ahí como siempre suelo dejarlo y esta vez me robaron un valor de 1 500 soles. Todas son prendas de vestir, son shorts, polos. Ahorita las dos estamos afligidas", relató la víctima.

Tras el robo, Sara Vega señaló que realizará algunas actividades para poder reunir el dinero y así poder comprar las prendas para su hermana y no afectarla en esta campaña de Navidad.

Además, la víctima solicitó a las autoridades poder identificar a la ladrona y a su cómplice.