"Me quieren hacer daño a mí y mi familia": 'Gringo Karl' denunció que es víctima de extorsionadores

El ciudadano sudafricano Karl Enslin, popularmente conocido como el ‘Gringo Karl’, denunció que viene siendo víctima de extorsionadores. En conversación con el programa Encendidos, el extranjero contó que el 11 de abril recibió una llamada a través de WhatsApp de sujetos que le pidieron S/ 1 000 para no atentar contra su vida y la de su familia.

“Los extorsionadores me han dicho que alguien les ha pagado S/ 10 000 para hacerme daño. Ellos no me quieren hacer daño, me quieren proteger, pero les tengo que pagar S/ 1 000, sino proceden. Me quieren hacer daño a mí y mi familia”, denunció el hoy empresario.

Según relató, el número desde el que se comunicaron los extorsionadores con él es de origen venezolano. “Me han llamado por WhatsApp desde un número de Venezuela. Me dijeron que tenía que conseguir dinero de inmediato, sin cortar la llamada de teléfono, si cortaba la llamada proceden”, agregó.

Extorsionadores hablaron con los policías

El famoso ‘Gringo Karl’ reveló que el mismo día que recibió la primera llamada puso la denuncia en la comisaría. Incluso, los delincuentes charlaron por videollamada con los efectivos policiales, quienes también fueron víctimas de amenazas durante la comunicación.

“Ese mismo día hablé con el extorsionador por teléfono, me fui a la comisaría e hice la denuncia. Incluso, los policías hablaron con los mismos extorsionadores a través de videollamadas en mi teléfono. Amenazaban a los policías”, relató el extranjero.

Asimismo, la expareja de la cantante folclórica 'Flor de Huáraz' reveló que la Policía ha logrado identificar a los delincuentes. “La policía me está ayudando, ya tienen identificados (a los delincuentes), solo es cuestión de tiempo para que caigan”, agregó.

Por último, Karl Enslin contó qué medidas de seguridad está tomando para cuidar su seguridad y la de su familia: “Después de la denuncia, estoy más tranquilo, todos los vecinos hemos puesto cámaras de vigilancia en nuestra urbanización. La Policía y el Serenazgo de Carabayllo hacen sus rutinas a cada hora”.





