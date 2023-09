Hermana de Blanca Arellano tras sentencia a feminicida Juan Villafuerte: "Jamás estaremos satisfechos así le hubieran dado cadena perpetua"

Policiales / Crímenes "Lo que nosotros queremos es que pague en vida lo que le hizo a mi hermana, tanta crueldad, tanta maldad, pero la vida se va a encargar de él", señaló Alexandra Arellano.

La hermana de Blanca Arellano, la ciudadana mexicana que fuera asesinada y descuartizada en noviembre del año pasado en la ciudad de Huacho, se pronunció luego de que el Poder Judicial condenara a 35 años de cárcel al autor del crimen, Juan Pablo Villafuerte.

"Nunca vamos a estar satisfechos, así le hubieran dado cadena perpetua, asesinó a mi hermana. Ese hombre no merece más que sufrir. Lástima que no le pudieran dar la pena de muerte, pero también no sería válido que se fuera tan pronto", señaló Alexandra Arellano en la Rotativa del Aire.

"Lo que nosotros queremos es que pague en vida lo que le hizo a mi hermana, tanta crueldad, tanta maldad, pero la vida se va a encargar de él", añadió.



Juan Pablo Villafuerte, de 37 años, venía cumpliendo nueve meses de prisión preventiva desde noviembre del 2022, luego de que el Juzgado de la Corte de Huaura aceptara el pedido de la Fiscalía para que el sujeto afronte las indagaciones del caso en una cárcel de Huacho para evitar el riesgo de fuga.

Aquella vez, la Policía capturó al feminicida en una vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho. La orden de detención se dispuso luego de que, en la allanada habitación que alquilaba en Huacho, se encontrara rastros de sangre y cabellos, ropa de mujer, una maleta y una bandera mexicana que pertenecerían a quien fuera su pareja sentimental, Blanca Arellano.





Juez desestimó delito de tráfico de órganos

"Desafortunadamente no se le pudieron comprobar los otros dos delitos: la trata de personas y el tráfico de órganos porque, desafortunadamente, no había nada que lo incriminara", sostuvo Arellano.

Y es que el juez a cargo del caso, René Holguín, desestimó el presunto delito de tráfico de órganos en la muerte de la mujer de 51 años al considerar que el representante del Ministerio Público no presentó suficientes elementos de convicción para tal fin.



"Ahí sí supo hacer bien las cosas, supo desaparecer toda evidencia en estos dos delitos; sin embargo, pues, creo que va a pagar. 35 años se dice fácil, pero ya lo veremos cómo lo vive él en la cárcel. Tarde o temprano tendrá que confesar quiénes fueron sus cómplices y qué hizo con los órganos de mi hermana", aseveró.

Por último, manifestó que si bien su familia aún no tiene una fecha definida para venir al Perú, tarde o temprano tendrán que hacerlo dado que hay documentos y pertenencias de su hermana que las autoridades deberán entregarles.