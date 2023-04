“No salgo ni a la esquina”: imitador de Tito Nieves denuncia que es víctima de extorsionadores

Estos son algunos de los mensajes que recibe Jonathan Montesinos. | Fuente: RPP

El cantante Jonathan Montesinos, imitador del salsero Tito Nieves, denunció que viene siendo amenazado por parte de extorsionadores, que amenazan con atentar contra su menor hija.

A través de RPP Noticias, el artista señaló que los delincuentes inicialmente le pedían cinco mil soles, pero al no poder reunir este monto los malvivientes redujeron sus exigencias a S/ 3 000.

Según contó, las extorsiones comenzaron cuando llegó a Lima procedente de Arequipa, donde radicó los últimos tres años trabajando en distintas discotecas realizando la imitación de Tito Nieves.

“Llevaba mi vida normal y ahora (estoy) siendo extorsionado acá desde hace un mes. Me han estado saboteando mi trabajo, en la salida de las discotecas, me han robado, me han golpeado”, refirió.

Amenazas contra su hija

Jonathan Montesinos denunció que las amenazas se han vuelto más violentas desde el último viernes, al punto que los extorsionadores hablan de atentar contra su hija menor.

“Yo vivo de la música, mantengo mi hija con la música. Somos él y yo, solos. Soy padre soltero. No tengo los recursos como para poder seguir avanzando sin la música”, manifestó.

“Lamentablemente, esto me tiene en una situación de desespero, no salgo ni a la esquina. Estoy encerrado, aquí metido”, añadió.

El cantante contó que ha acudido a la Comisaría PNP de Condevilla para hacer la denuncia respectiva, pero -aseguró- le han dicho que no se puede proceder con el caso debido a que los extorsionadores han borrado los mensajes y necesitan más información.



