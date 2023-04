“Ha pasado más de un mes y no han hecho nada”: Familiar de niña que se salvó de ser secuestrada denuncia inacción de la Policía

Momento en que hombre desconocido intenta secuestrar a niña. | Fuente: RPP

Una pequeña de siete años fue víctima hace más de un mes de un intento de secuestro por parte de un hombre en el distrito limeño de Independencia.



Cámaras de seguridad registraron cómo la menor estaba retornando a su casa de una tienda y, justo cuando va a ingresar al inmueble, es abordada por un sujeto desconocido. Cuando se prestaba a raptarla, la niña mordió uno de sus brazos y empezó a gritar pidiendo ayuda.



Ante la inesperada acción de la menor, el hombre salió corriendo para escapar.



Ariana Cano, tía de la pequeña, contó en RPP Noticias que se acercó ese mismo día a la Comisaría de Independencia para denunciar este caso.



"Nos atendió una suboficial de tercera, su nombre es Alejandrina Vargas, y nos dijo que ella no nos podía aceptar la denuncia, porque no sabía a quién tenían que buscar. Su respuesta fue: 'Vayan y búsquenlo, y si lo encuentran, me avisan, me llaman o lo traen a la comisaría. Luego nos dirigimos a la Dirincri de la avenida España, donde dimos los videos, las declaraciones, y también nos señalaron que aquí en Perú no contaban con un sistema de reconocimiento facial y no podían dar con el sujeto que intento secuestrarla", manifestó.



“Ha pasado más de un mes y no han hecho nada”

Indicó, además, que las imágenes sí muestran el rostro del hombre y que, si la Policía Nacional realizaba su trabajo de investigación, "hubiesen dado con el sujeto" que intentó secuestrar a su sobrina.



"Lo que pasa es que ellos no quisieron. Me imagino que, como somos extranjeros, tuvieron problemas de racismo y por eso no quisieron seguir con el caso", remarcó.



La familiar refirió que la niña se encuentra con traumas tras lo sucedido y que ella estuvo recibiendo amenazas vía telefónica por mostrar imágenes del secuestrador. “Mi hermana tuvo que irse a Venezuela con ella y su otro bebé, porque no tenía seguridad”, detalló.



“Que busquen y den con él, que la policía haga algo, que no se quede con las manos cruzadas como hasta el día de hoy. Ha pasado más de un mes y la policía no ha hecho nada”, agregó.