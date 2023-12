Las estafas digitales al acecho [INFORME]

Atraído por los precios bajos con que se vendía una motocicleta a través de una página web, Luis empleó un servicio de mensajería en línea para contactar con la presunta empresa que hacía la oferta y abonó S/ 3 500 que le pidieron para asegurar la compra. No obstante, la motocicleta nunca le fue entregada. Luis supo después que había visitado una página de internet clonada por ciberdelincuentes.

De esa manera, Luis se sumó a las más de 1 530 personas que de enero a diciembre de 2023 denunciaron haber sido estafadas bajo esa modalidad, según registros de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri).

Este tipo de estafa denominada ‘Compras en línea’ encabeza, según el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel PNP José Manuel Cruz, la lista de modalidades más usadas por la ciberdelincuencia.

“Durante el año, son algo de 1 530 denuncias que se han producido justamente por ello, porque la persona confía. El estafador induce a error, que le deposite 50 % y nunca le llega el producto. Hemos desarticulado varias bandas criminales en lo que va del año: son 15 en lo que va del año”, sostuvo.

Esta modalidad de estafa a través de medios digitales se encuentra dentro de lo que en la jerga tecnológica se conoce como ‘phishing’, una técnica en la cual los ciberdelincuentes emplean el fraude y el engaño para inducir a sus víctimas a ingresar en sitios web maliciosos.

En estos sitios, las víctimas no solo terminan revelando información sensible, como números de documentos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e, incluso, sus contraseñas de acceso, sino que también terminan realizando acciones, como una compra en línea, creyendo que en realidad están dentro de un portal de confianza.

Según Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, la estafa a través de internet es un delito que ha generado pérdidas millonarias a los usuarios.

“53 millones de soles y 26 millones de dólares. Estamos hablando de un negocio que puede estar superando los 100 millones solo en estafas a personas naturales. Lo que no conocemos, y es un dato oculto, es el dinero que pagan por extorsión o las pérdidas que tiene la industria, las empresas. A nivel global, se considera ya la ciberdelincuencia la segunda forma de delincuencia organizada, de crimen organizado, después del narcotráfico”, remarcó.



El riesgo de delito digital

La actividad criminal mediante internet creció exponencialmente con el avance de la tecnología. Según Kenneth Tovar, director general en el Perú de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, en 2022, el riesgo de delito digital se incrementó en 17 mil veces, gracias a la incorporación de inteligencia artificial en beneficio del crimen.

“Los atacantes buscan usar inteligencia artificial, como ChatGPT, para automatizar sus mecanismos de ataque. En vez de hacerlo manual, usan inteligencia artificial, para ser más eficientes y efectivos, en el momento de atacar a sus usuarios”, alertó.

Con el uso de la inteligencia artificial, surgen nuevas modalidades delictivas, como la denominada ‘Deep Face’, que consiste en la clonación en video de una persona y la replicación de la voz de la víctima.

Para Jesús Veliz, editor de Tecnología de RPP, hay maneras de enfrentar los nuevos métodos delictivos, como prestar mayor atención a los detalles.

“La primera es que no cambian la entonación en las palabras. Si van a decir, por ejemplo, no tienen variación en la voz y siempre van a decir de la misma manera la palabra. Lo segundo es nunca van a cometer errores al hablar. Y lo tercero es si alguien está intentando manipularte con una voz que tú sospechas que es sintética, que no tiene emociones, que es muy plana, cámbiale la conversación”, recomendó.

Según cifras del Ministerio Público, de enero a noviembre de 2023, se registraron 27 185 denuncias a nivel nacional por delitos informáticos y estafa agravada, superando en gran medida las 19 509 registradas en 2022, siendo más frecuentes estos casos en las regiones de Lima, La Libertad y el Callao.

En este contexto, mientras se esperan medidas preventivas por parte de las autoridades, es esencial que los ciudadanos estén un paso adelante de los delincuentes digitales, comenzando a no confiar necesariamente en lo que ven u oyen, sobre todo si es por internet.