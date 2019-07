Mujer de 23 años denuncia que es acosada sexualmente por hombre desde los 14 y la PNP no le hace caso

La mujer ha pedido garantías para su vida. | Fuente: RPP

Una joven de 23 años denunció a través del Rotafono que es acosada sexualmente por un hombre que le dobla la edad, y que el pasado fin de semana irrumpió en su domicilio e intentó violarla.

La mujer dijo que el acoso comenzó hace casi una década, cuando ella tenía apenas 14 años. Según contó, el sujeto, identificado como Luis Santiago Gil Solano (58), la extorsiona con fotografías de ella desnuda que -sostuvo- no sabe cómo ha conseguido.

“Quiere que le dé dinero por las fotos. Va a la casa del papá de mi hija o intenta hacerme daño. Me ha golpeado, incluso cuando estaba con mi hija”, contó a RPP Noticias.

La joven dijo que conoció al presunto acosador cuando tenía 14 años. “Me dio el trabajo. Y al principio era con respeto, pero un día me llevó a tomar gaseosa y no me acuerdo cómo llegué a mi casa”, aseguró a RPP Noticias.

Ella aseguró que debido a esta situación ha tenido que cambiar constantemente de domicilio, pero Gil Solano siempre la ubica y continúa con su acoso.

La mujer aseguró que ha denunciado varias veces su caso ante la Policía, pero no le han hecho caso. “En la comisaría se ríen, me dicen que estoy loca, o que debo llevar fotos. ¿De dónde voy a sacarlas?”, dijo con indignación.

“Solo pido que me ayuden. Estoy hasta con medicamentos, estoy nerviosa, me estoy agrediendo incluso”, comentó. “Pido garantías para mi vida y a toda mi familia”, agregó.