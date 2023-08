Fiscalizadores de La Victoria y trabajadores de una funeraria protagonizaron violenta gresca [VIDEO]

Lima Fiscalizadores y trabajadores de una funeraria protagonizaron violenta gresca

Las cámaras de seguridad grabaron toda la gresca. | Fuente: RPP

Fiscalizadores de La Victoria y trabajadores de una funeraria se enfrentaron a golpes en el frontis del negocio, ubicado en el jirón Cangallo, frente al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en la citada jurisdicción.

Este enfrentamiento tuvo un insólito detonante: un cono de seguridad. Todo comenzó cuando los funcionarios municipales pasaron por el lugar y retiraron la señalización -puesta en el frontis de la funeraria-; lo que generó el reclamo de los empleados del citado negocio.

En respuesta, los fiscalizadores respondieron violentamente, agrediendo a los trabajadores, que habían colocado el cono para separar un espacio de parqueo para una carrosa fúnebre.

La gresca quedó grabada por las cámaras de seguridad de la funeraria: los fiscalizadores golpean con palos y hasta con un escudo a los enfurecidos trabajadores, que también responden a la agresión.

“Mis compañeros y yo salimos a ver por qué motivo se llevan el cono y la respuesta de los de la fiscalización fue agredirnos. Nos dieron con palo, nos dieron con escudo, nos dieron puñete, nos dieron con todo”, contó uno de los agraviados a Panamericana Televisión.

“Tres o cuatro personas me agarraron y me tumbaron al suelo. Me patearon la cara. Quedé un poco mareado y ahí me siguieron pegando con un palo de escoba”, añadió.

Según los administradores del negocio, uno de los empleados se encuentra con descanso médico debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.



COMUNICADO pic.twitter.com/vV5kpcbb7l — Municipalidad de La Victoria (@munilavictoria) August 23, 2023

Respuesta del municipio

Luego de que se haga público este caso, la Municipalidad de La Victoria publicó un comunicado en el que condenó las “reprochable acciones” de los trabajadores ediles y aseguró que los diez fiscalizadores que participaron en la “irregular intervención” han sido retirados de sus cargos.

“(El municipio dispuso) denunciar penalmente a los trabajadores ante la autoridad competente por agresión y abuso de autoridad, de ser el caso”, se lee en el documento, publicado en la red social X (antes conocida como Twitter).

“La Municipalidad de La Victoria no apaña ni respalda acciones de esta naturaleza, por lo que condenamos todo acto de violencia. Asimismo, expresamos nuestra sincera disculpa por este caso aislado a los trabajadores del local comercial donde se registró la cobarde agresión”, concluye.