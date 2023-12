Lima Los Olivos: joven universitario sufrió robo de mototaxi con el que pagaba sus estudios

El robo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: RPP

El joven estudiante Alfredo Lino Polar sufrió el robo del mototaxi que utilizaba como herramienta de trabajo y así poder pagar sus estudios.

A través de RPP, Lino Polar denunció que el vehículo fue robado afuera de su universidad, donde funciona una suerte de estacionamiento improvisado, en el que -dijo- estudiantes y hasta docentes dejan sus vehículos.

Según contó, el pasado martes, dejó su mototaxi estacionado -al promediar las 6:00 p.m.-, pero cuando salió de clases -a las 10:00 p.m.- no encontró su vehículo.

El joven no solo utilizaba el vehículo como herramienta de trabajo, sino también para transportarse desde su casa, en San Juan de Lurigancho, hasta su centro de estudios, ubicado en Los Olivos.



¿La universidad no asume responsabilidad?

El joven estudiante denunció que su universidad no quiere asumir la responsabilidad de lo ocurrido, aduciendo que el robo ocurrió fuera de su propiedad.

“Ahora, la universidad no quiere hacerse responsable de nada, nos dice nosotros no nos hacemos cargo de lo que ocurre fuera de la universidad. No era playa de la universidad, sede Los Olivos. Estoy triste, no sé qué hacer”, aseguró Alfredo Lino Polar.

El propio estudiante ha conseguido imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, donde se aprecia el robo de su mototaxi. Una persona se dio cuenta del robo e intentó detener al ladrón, pero este huyó raudamente conduciendo.