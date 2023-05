Niña de 12 años da a luz y le confiesa a su madre que su padrastro abusaba de ella desde los 7 años

La madre de una menor de 12 años denunció a su expareja de haber ultrajado a su pequeña. Según contó la progenitora de la víctima, su niña le confesó que su padrastro abusaba sexualmente de ella desde los 7 años. A consecuencia de ello, quedó embarazada y dio a luz por cesárea este miércoles 3 de mayo.

La progenitora de la víctima denunció la poca celeridad de las autoridades para atender su caso. Y es que, tres meses después de colocar la denuncia, aún no sale la orden de captura contra el acusado.

“Mis papeles están en la Fiscalía, pero falta que salga la orden de captura. Me indigna que tanto demore la denuncia. La Fiscalía está que demora demasiado”, expresó la madre a RPP Noticias.

La progenitora de la víctima relató que se enteró de los abusos de su expareja mientras su hija se cambiaba de ropa. Durante este acto, notó que la barriga de la menor estaba más abultada, por lo que la llevó al médico. Aquí, la pequeña le confesó a la enfermera los abusos de su padrastro.

“Yo me entero a los cinco meses cuando mi bebé se estaba cambiando. Cuando se estaba cambiando de polo, me entero de que su barriga estaba creciendo. La llevé a la doctora y mi hija no quería hablar porque tenía miedo, la estaban amenazando. Ahí me dicen que estaba gestando y tenía cinco meses de embarazo. Desde los siete años, él ha estado abusando de mi hija”, relató la madre de la menor.

Sospecho niega los cargos

Al enterarse de los abusos contra su hija, la madre encaró al presunto violador. Según contó la mujer a RPP Noticias, este negó los cargos y aseguró que estaba siendo víctima de calumnias.

“Yo lo encaré, pero él lo negó totalmente. Me dijo que yo y mi hija lo estábamos calumniando, que era mentira y que iba a hablar con sus hijos”, afirmó la mujer.

La madre de la víctima asegura que el sospechoso está desaparecido desde que colocó la denuncia en la comisaría.

Por otro lado, la niña acaba de dar a luz y se encuentra fuera de peligro. La progenitora de la víctima solicitó la ayuda de las autoridades, especialmente del Ministerio de la Mujer, para brindarle ayuda psicológica a la pequeña.

“Necesito justicia y que pague todo lo que le hizo a mi niña. Mi hija va a tener una huella para toda su vida. No hay justicia, yo puse mi denuncia hace tiempo y no avanzan mis papeles, quiero justicia”, finalizó la mujer.

Presunto violador podría ser condenado a cadena perpetua

Según el abogado Vladimir Padilla, el presunto abusador podría ser condenado a cadena perpetua si se comprueba su delito, debido a la edad de la víctima y la continuidad del abuso.

“Por la edad de la menor y ella señala que desde los 7 años ha sido objeto de violación, entonces es un delito continuado. La menor no tiene libertad sexual, por lo que podría ser objeto de cadena perpetua. El daño que se hace a la menor es irreparable”, expresó el letrado a RPP Noticias.

El presunto violador podría ser condenado a cadena perpetua si se comprueba su crimen. | Fuente: RPP