Los transportistas denunciaron que casi todos los días sufren este tipo de asaltos. | Fuente: América Noticias

El cobrador de la cúster asaltada en San Martín de Porres (SMP) por delincuentes armados en la avenida José Granda contó cómo fueron los hechos.

“Los delincuentes estaban armados. A mí no me llegaron a robar, porque me quedé inmóvil nomás. Estaban con arma, pues”, contó a América Noticias.

El hombre, que pidió el anonimato, dijo que una pasajera se resistió a entregar sus pertenencias y uno de los atracadores la amenazó de muerte. “Ella no se dejaba y le jalaron su cartera”, relató.

El asalto culminó cuando los atracadores escucharon el sonido de la sirena de un patrullero. “Al final escuché disparos, no sé si fueron de ellos o de la Policía”, comentó el hombre.

El crimen desató la indignación de la población luego de que un video grabado por un vecino se difundiera ampliamente en las redes sociales y en la prensa local.

América Noticias entrevistó a representantes de la empresa Etunijesa, dueña de la cúster asaltada, quienes denunciaron que este tipo de asaltos ocurren prácticamente todos los días.

Ellos aseguraron haber realizado constantes denuncias en distintas comisarías, pero la delincuencia no para. “Ya no da ganas de ir a la comisaria, porque no hacen nada”, se quejaron.