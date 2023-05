Capturan a dos sujetos acusados de asaltar a universitarios en Santa Anita

Seguridad "Sacan un arma color plateada y nos amenazan", dijo una de las víctimas del robo

El jefe de la División de Emergencia de la Región Policial Lima, coronel PNP Manuel Vidarte, precisó a RPP Noticias que los dos ciudadanos extranjeros no tienen documentos de identidad y afirman haber llegado recién al Perú. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos sujetos, de nacionalidad venezolana, acusados de asaltar a cuatro universitarios en el parque La Cruz, en el distrito limeño de Santa Anita.

Los universitarios señalan que habían salido a comer y, cuando llegaron al parque La Cruz, tres sujetos se aproximaron y con un arma de fuego los amenazaron para robarles sus celulares.

"Fuimos a comer un rato y cerca de un mercado que está por Colectora y al regresar estábamos yendo por el parque La Cruz y ellos vienen de frente y parecía que se iban a ir, pero como que voltean para nuestro lado y sacan un arma color plateada y nos amenazan. Primero me agarran a mí, me sacan el celular y después van con cada uno que somos cuatro. Cuatro celulares se llevaron y de esos equipos solo se recuperaron dos y han agarrado a dos delincuentes de los tres. Falta uno que no quieren delatar", relató una víctima.



Luego del robo, uno de los universitarios persiguió a los delincuentes hasta que encontró a una patrulla de la PNP. Los agentes realizaron el operativo para lograr la captura de los ladrones. Sin embargo, uno de los sujetos consiguió huir. Asimismo, de los cuatro celulares robados, solo se recuperaron dos.

"No tienen documentos"

El jefe de la División de Emergencia de la Región Policial Lima, coronel PNP Manuel Vidarte, precisó a RPP Noticias que los dos ciudadanos extranjeros no tienen documentos de identidad y afirman haber llegado recién al Perú.

"Ubicándolos a la altura de las calles Las Lilas con la calle los Colectores, en Santa Anita, encuentran a dos personas, las intervienen y les hallan en sus bolsillos tres teléfonos celulares y al otro le encuentran un arma de fuego, un revólver. No tienen documentos, no tiene algún documento que acredite la edad de alguno de ellos. Dicen que no conocían al tercero, no saben dónde vive, que recién han llegado al país", dijo.

Los dos presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Depincri de Santa Anita para las diligencias respectivas. Además, los universitarios, tres mujeres y un hombre, se acercaron a la comisaría para la denuncia policial respectiva. Piden que se recupere los otros celulares porque tienen cuentas vinculadas a bancos.