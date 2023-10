Santa Anita: hombre denunció que joven a la que dio alojamiento en su casa le robó más de 30 mil soles

Policiales / Crímenes Santa Anita: hombre denunció que joven a la que le dio alojamiento en su casa le robó más de 30 mil soles

Un ciudadano, identificado como José Paricagua, denunció ante la Policía Nacional que una joven, a la que le dio alojamiento en su casa en Santa Anita, le robó más de 30 mil soles.

En un acto de solidaridad, la víctima le dio hospedaje a Angly Fiorella Esquia Chupingagua, de 24 años, quien estaba pasando por problemas personales y económicos.

Sin embargo, el hombre no imaginó que la joven terminaría robándole sus ahorros. Esquia Chupingagua abandonó la vivienda de José Paricagua llevándose 30 mil soles, dinero que iba a ser empleado por la víctima para emprender un negocio.

A través de RPP Noticias, José Paricagua contó que, tras percatarse del robo, intentó comunicarse con Angly Esquia Chupingagua para que le devuelva su dinero, pero no logró ubicarla.

“Ese día, yo llegué aproximadamente a las 9. Entonces, yo me percato que no están sus cosas y, al toque, pienso en mi dinero. Y, efectivamente, se había llevado mi dinero. Le escribí, traté de contactarme, pero ya me había bloqueado”, denunció.

También se comunicó con un amigo, pero no tuvo éxito de recuperar su dinero. “Le comuniqué a mi amigo lo que había pasado para que hable con ella y me entregue mi dinero. Y mi amigo me dice que también lo bloqueó a él”, explicó.

La Policía investiga el caso

Ante esta situación, José Paricagua puso la denuncia respectiva en la Comisaría PNP de Santa Anita. El caso se encuentra en el departamento de investigación criminal de Ate-Santa Anita.

El joven hizo un llamado a Esquia Chupingagua para que le devuelva los 30 mil soles, dinero que es producto de sus ahorros y que iba a utilizar para poner un negocio.