Presuntos extorsionadores detonaron explosivo en la puerta de una tienda de Santa Anita [VIDEO]

Policiales / Crímenes Santa Anita: Policía investiga detonación de artefacto explosivo en la puerta de una tienda

Agentes de la Policía Nacional investigan la detonación de un artefacto explosivo en la puerta de una tienda de zapatillas, ubicada en la cooperativa Andahuaylas, en el distrito limeño de Santa Anita.

Este viernes, por la mañana, policías recopilaron las grabaciones de las tres cámaras de seguridad instaladas en la fachada del establecimiento, ubicado en el cruce de las avenidas Huancaray e Imperial.

En estas imágenes, se observa cómo un hombre encapuchado se desplaza por la avenida Huancaray, saca un artefacto explosivo de su pecho y lo coloca en el suelo, en el ingreso principal del local. Segundos después, huye corriendo y, finalmente, el artefacto detona. El hecho ocurrió ayer, jueves, por la noche.

Carlos Marín, dueño de la tienda, comentó a RPP que es la primera vez que enfrenta esta situación. Además, indicó que no ha recibido llamadas o mensajes extorsivos, pero dijo que sí ha sufrido insultos e intimidaciones durante las trasmisiones en vivo que realizaba en sus redes sociales promocionando su negocio.

“Tengo ocho años en el rubro de las zapatillas y nunca me había pasado esto. Esta tienda tiene recién tres meses. [...] Me dicen que “ya me toca”, que tengo que pagar cupo, “ponte en línea”, “en cualquier momento te va a caer la bomba, la dinamita”. Varias tiendas me han dicho que reciben extorsiones. Yo creo que acá la Policía Nacional tiene que hacer su trabajo porque esto no puede quedar así”, dijo el comerciante.

Diligencias de ley

Carlos Marín, dueño del local, hizo la denuncia en la Comisaría PNP de Santa Anita, donde los agentes policiales le indicaron que no es el primer comerciante que reporta estos actos en esta zona.

La víctima comentó que está reparando la puerta metálica enrollable que quedó doblada tras la detonación del artefacto explosivo. Además, indicó que el suelo de concreto también quedó dañado.

El hecho ocurrió frente a una caseta de Serenazgo que, según señalo el denunciante, no está operativa las 24 horas del día.