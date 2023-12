Un joven con aparentes alteraciones mentales acuchilló a una vendedora de tamales en SJL

Policiales / Crímenes SJL: joven con aparentes alteraciones mentales acuchilló a vendedora de tamales

Cámaras de seguridad grabaron el momento del ataque. | Fuente: Difusión

La señora Vicenta Acapana (51), que se gana la vida vendiendo tamales y paltas en su puesto ambulante, fue acuchillada en la cabeza por un sujeto con aparentes alteraciones mentales. El ataque ocurrió a la altura del Paradero 12 de la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el violento ataque: en las imágenes, se ve a la mujer en su puesto, cuando de pronto aparece el agresor, vestido de negro, quien -sin mediar palabra- se abalanza contra Vicenta Acapana y le asesta varios cuchillazos con un objeto punzocortante.

“Me atacó, me marcó toda la parte de la cara, la oreja y parte de la cabeza. No lo conozco a esa persona, nunca lo he visto y no sé por dónde apareció”, comentó la mujer a RPP.

La mujer fue llevada de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde -para su sorpresa- se encontró con un señor que también había sido víctima del mismo sujeto con presuntas alteraciones mentales.



Agresor identificado

La señora Vicenta Acapana aseguró que el agresor fue identificado como Paul Alexander Zavala Vargas (28), quien -dijo- tiene un registro en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) “por discapacidad de conducta”.

“Hemos hablado con la abuelita y nos dice que nunca ha pasado nada, que es una persona con discapacidad. Nos dijo mil cosas”, se quejó.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para que ubiquen al joven y lo internen en una institución especializada, toda vez que es un peligro para el vecindario.

“Pedimos que lo atrapen al muchacho y que lo internen. No puedo salir a la calle, tengo miedo. Puede atacar a otras personas, puede ser una persona de edad o un niño (la próxima víctima)”, manifestó.