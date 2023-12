A pocas horas de celebrar la Navidad, dos padres de familia fueron asesinados a balazos en SJM

Policiales / Crímenes SJM: dos padres de familia fueron asesinados a balazos por un sicario

Los familiares de las víctimas piden justicia y que se esclarezca el doble crimen. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

A pocas horas de celebrarse la Navidad, dos padres de familia fueron asesinados a balazos por un sicario, en el asentamiento humano Flores de Villa, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

Testigos consultados por RPP contaron que los dos hombres estaban conversando y bebiendo licor en la puerta de la casa de uno de ellos, en la calle Santa Cruz, a media cuadra del Paradero Mecánica, de la carretera Panamericana Sur.

De pronto, aparecieron dos sujetos desconocidos a bordo de un automóvil. Uno de ellos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en la cabeza a Luis Granda Astete (37). Su amigo, Luis Alberto Terán (43), intentó huir corriendo; pero fue alcanzado por el sicario, que lo ultimó a balazos.

Aún con vida, Granda Astete fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, pero los médicos no pudieron hacer nada por él. Las heridas sufridas fueron mortales.



En investigación

Los vecinos aseguraron que agentes de la Policía Nacional lograron detener al sicario que acabó con la vida de estos padres de familia. Sin embargo, esta versión no ha sido corroborada.

“Hay varias hipótesis, no sabemos en realidad cuál es. Por eso, queremos que se investigue, que no quede impune (el crimen), pues son dos familias. (...) Lo que pedimos es justicia, que esto no quede impune, que en realidad se investigue, pues el presunto asesino está en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador”, señaló un familiar de una de las víctimas.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que, minutos después del crimen, fue intervenida en las inmediaciones una persona armada, tras un intercambio de disparos. No obstante, no está confirmado que este sujeto esté relacionado con el doble asesinato.

Los dos padres de familia asesinados dejan en la orfandad a dos menores niños, de 3 y 11 años, a pocas horas de celebrarse la Navidad.