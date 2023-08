SJM: joven sufrió robo de mototaxi con el que trabajaba para pagar sus estudios [VIDEO]

Lima SJM: joven sufrió robo de su mototaxi, con el que pagaba sus estudios

El robo ocurrió en el frontis de la casa de la víctima. | Fuente: RPP

Un nuevo caso de inseguridad ciudadana en Lima. Un joven estudiante sufrió el robo de su mototaxi, vehículo que utilizaba para generar ingresos y así solventar sus estudios de Derecho, así como apoyar en los gastos de la casa.

El crimen ocurrió el pasado miércoles, 9 de agosto, frente a la casa de la víctima, identificada como Jeremy Pillaca; en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

El robo fue captado por cámaras de seguridad del distrito: en las imágenes, se ve a dos delincuentes rondando la zona en una motocicleta, cuando detectan el mototaxi del joven estudiante estacionado.

En ese momento, uno de los bandidos desciende de la moto, se acerca a su objetivo y con suma habilidad, y en cuestión de segundos, logra encender el mototaxi y se lo lleva conduciendo, mientras es escoltado por su cómplice.



Estaba pagando el mototaxi

A través de RPP Noticias, Jeremy Pillaca hizo un pedido de ayuda, ya que el mototaxi no solo era su sustento, sino que aún no terminaba de pagarlo, restando una deuda de casi tres mil soles.

“La verdad me siento completamente perjudicado, porque esta moto la saqué al crédito y todavía tengo varias cuotas que pagar y no tengo cómo pagar. Me siento muy afectado”, comentó el joven.

Quienes tengan información que ayude a encontrar el mototaxi o si desean apoyar económicamente a este joven estudiante, pueden comunicarse al teléfono 989995349.